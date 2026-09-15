Когда менять летнюю резину на зимнюю
Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устойчиво опускается примерно до +5…+7 °C. Если прогноз обещает заморозки, снег или гололед, переобуть автомобиль лучше заранее. Ждать первого снегопада не нужно: опасные участки на дороге могут появиться раньше.
При этом погодные рекомендации и требования закона — разные вещи. В России для легковых автомобилей зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Но во многих регионах безопасный срок замены наступает задолго до календарной зимы.
При какой температуре менять летнюю резину на зимнюю
Диапазон +5…+7 °C — практический ориентир для планирования шиномонтажа, а не точная граница, после которой любые летние шины мгновенно теряют сцепление. Поведение автомобиля зависит от модели покрышек, их износа, температуры покрытия, наличия воды, снега и льда.
Поэтому смотреть только на дневную температуру недостаточно. Днем может быть +10 °C, а утром, когда вы выезжаете на работу, — около нуля.
Перед заменой оцените:
- Прогноз на ближайшую неделю. Ожидаются ли устойчивое похолодание, заморозки и осадки?
- Время поездок. Рано утром и ночью вероятность обледенения выше.
- Маршрут. На мостах, эстакадах и затененных участках лед может появляться раньше, чем на соседней дороге.
- Планы на дальние поездки. Ориентироваться нужно на погоду по всему маршруту, а не только возле дома.
Если впереди ночные заморозки, откладывать замену ради нескольких теплых дней не стоит.
Почему нельзя ждать первого снега
Снег — не единственный признак зимних дорожных условий. После дождя или при замерзании влаги на асфальте может образоваться тонкая, плохо заметная ледяная пленка.
Летние шины не предназначены для движения по снегу и льду. Полный привод, ABS и система стабилизации не компенсируют недостаток сцепления: электроника помогает управлять автомобилем лишь в пределах возможностей шин.
Есть и практическая причина не затягивать: после первого снегопада резко увеличиваются очереди в шиномонтаж. Лучше записаться заранее, чем оказаться перед выбором между отменой поездки и выездом на неподходящих покрышках.
Когда нужно ставить зимнюю резину по закону
Согласно пункту 5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в декабре, январе и феврале нельзя эксплуатировать автомобили категорий M1 и N1 без зимних шин. Это легковые автомобили и легкие грузовые автомобили с технически допустимой максимальной массой до 3,5 тонны.
Основные требования:
|Требование
|Что это означает
|Зимние шины обязательны в декабре — феврале
|Если автомобиль используется зимой, к 1 декабря он должен быть переобут
|Зимние шины устанавливаются на все колеса
|Заменить только переднюю или заднюю пару нельзя
|Допускаются шипованные и нешипованные зимние шины
|Наличие шипов само по себе не обязательно
|Шипованные шины запрещены в июне — августе
|Для них действует отдельное летнее ограничение
За управление автомобилем с нарушением сезонного требования предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Важно: 1 декабря — календарная граница обязательного использования зимних шин, а не универсальная рекомендация ждать до этой даты. Если холода пришли в октябре, менять резину нужно с учетом октябрьской погоды.
В каком месяце менять резину в разных регионах России
Единой даты для всей страны нет. Даже в соседних населенных пунктах условия могут различаться из-за высоты, близости водоемов и особенностей маршрута.
Примерные ориентиры для планирования:
|Регион
|Когда обычно стоит готовиться к замене
|Северные районы, холодные части Сибири и Дальнего Востока
|Уже в сентябре — октябре, местами раньше
|Средняя полоса, Москва и Подмосковье
|Обычно в октябре — начале ноября
|Северо-Запад
|Часто в октябре — начале ноября, с учетом влажности и заморозков
|Южные районы
|Нередко в ноябре, но в горах и при раннем похолодании — раньше
Это не установленный график и не прогноз на конкретный год. Решение принимают по фактической погоде, а обязательное зимнее требование действует и при теплой погоде на юге.
Что проверить перед установкой зимних шин
Достать комплект из гаража недостаточно. Перед монтажом убедитесь, что покрышки пригодны к эксплуатации.
Глубина протектора
Для зимних шин при эксплуатации на снегу или льду остаточная глубина протектора 4 мм и менее является основанием для запрета эксплуатации, если индикаторы износа отсутствуют. При наличии индикаторов учитывают и их состояние.
Поэтому формулировка «достаточно ровно 4 мм» неверна. Не стоит начинать сезон с комплектом, который уже достиг предела износа.
Повреждения и неравномерный износ
Осмотрите протектор и боковины. Вздутия, расслоения, порезы с обнажением корда требуют отказа от эксплуатации поврежденной шины. Трещины, потеря давления и выраженный неравномерный износ — повод для проверки специалистом.
Давление и правильность установки
После монтажа проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя автомобиля. Значение на боковине покрышки не заменяет норму для конкретной машины.
Также важно соблюдать направление вращения и обозначения внутренней и наружной сторон, если они предусмотрены конструкцией шины.
Частые вопросы
Можно ли менять резину, если днем еще +10 °C?
Да, если впереди устойчивое похолодание или вы регулярно ездите при околонулевой температуре. Ориентируйтесь не на самый теплый час дня, а на условия своих поездок.
Нужно ли возвращать летние шины после короткого потепления?
Обычно нет, если зимний сезон уже приближается и прогноз снова обещает холод. В теплую погоду на зимних шинах избегайте резких маневров и учитывайте, что их поведение на асфальте отличается от летних.
Можно ли обойтись всесезонными шинами?
Само название «всесезонные» не подтверждает пригодность для зимы. Проверяйте зимнюю маркировку, документацию производителя и соответствие обязательным требованиям. Кроме того, юридическая допустимость не означает, что конкретная модель хорошо подходит для суровых морозов и частого гололеда.
Что делать, если снег уже выпал, а шины еще летние?
Безопаснее отказаться от поездки на этом автомобиле. Для замены можно воспользоваться выездным шиномонтажом или доставить машину в сервис эвакуатором.
Главное
Планируйте замену летней резины при устойчивых +5…+7 °C и завершайте ее до ожидаемых заморозков и снегопадов. Учитывайте погоду утром и ночью, состояние дорог и предстоящие маршруты. А к 1 декабря эксплуатируемый легковой автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами на всех колесах.
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