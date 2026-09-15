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16.09.2026 05:05
чтение: 1 мин
Интересное
#зимняя резина

Когда менять летнюю резину на зимнюю

когда менять летнюю резину на зимнюю
когда менять летнюю резину на зимнюю

Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устойчиво опускается примерно до +5…+7 °C. Если прогноз обещает заморозки, снег или гололед, переобуть автомобиль лучше заранее. Ждать первого снегопада не нужно: опасные участки на дороге могут появиться раньше.

При этом погодные рекомендации и требования закона — разные вещи. В России для легковых автомобилей зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Но во многих регионах безопасный срок замены наступает задолго до календарной зимы.

При какой температуре менять летнюю резину на зимнюю

Диапазон +5…+7 °C — практический ориентир для планирования шиномонтажа, а не точная граница, после которой любые летние шины мгновенно теряют сцепление. Поведение автомобиля зависит от модели покрышек, их износа, температуры покрытия, наличия воды, снега и льда.

Поэтому смотреть только на дневную температуру недостаточно. Днем может быть +10 °C, а утром, когда вы выезжаете на работу, — около нуля.

Перед заменой оцените:

  • Прогноз на ближайшую неделю. Ожидаются ли устойчивое похолодание, заморозки и осадки?
  • Время поездок. Рано утром и ночью вероятность обледенения выше.
  • Маршрут. На мостах, эстакадах и затененных участках лед может появляться раньше, чем на соседней дороге.
  • Планы на дальние поездки. Ориентироваться нужно на погоду по всему маршруту, а не только возле дома.

Если впереди ночные заморозки, откладывать замену ради нескольких теплых дней не стоит.

Почему нельзя ждать первого снега

Снег — не единственный признак зимних дорожных условий. После дождя или при замерзании влаги на асфальте может образоваться тонкая, плохо заметная ледяная пленка.

Летние шины не предназначены для движения по снегу и льду. Полный привод, ABS и система стабилизации не компенсируют недостаток сцепления: электроника помогает управлять автомобилем лишь в пределах возможностей шин.

Есть и практическая причина не затягивать: после первого снегопада резко увеличиваются очереди в шиномонтаж. Лучше записаться заранее, чем оказаться перед выбором между отменой поездки и выездом на неподходящих покрышках.

Когда нужно ставить зимнюю резину по закону

Согласно пункту 5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в декабре, январе и феврале нельзя эксплуатировать автомобили категорий M1 и N1 без зимних шин. Это легковые автомобили и легкие грузовые автомобили с технически допустимой максимальной массой до 3,5 тонны.

Основные требования:

ТребованиеЧто это означает
Зимние шины обязательны в декабре — февралеЕсли автомобиль используется зимой, к 1 декабря он должен быть переобут
Зимние шины устанавливаются на все колесаЗаменить только переднюю или заднюю пару нельзя
Допускаются шипованные и нешипованные зимние шиныНаличие шипов само по себе не обязательно
Шипованные шины запрещены в июне — августеДля них действует отдельное летнее ограничение

За управление автомобилем с нарушением сезонного требования предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Важно: 1 декабря — календарная граница обязательного использования зимних шин, а не универсальная рекомендация ждать до этой даты. Если холода пришли в октябре, менять резину нужно с учетом октябрьской погоды.

В каком месяце менять резину в разных регионах России

Единой даты для всей страны нет. Даже в соседних населенных пунктах условия могут различаться из-за высоты, близости водоемов и особенностей маршрута.

Примерные ориентиры для планирования:

РегионКогда обычно стоит готовиться к замене
Северные районы, холодные части Сибири и Дальнего ВостокаУже в сентябре — октябре, местами раньше
Средняя полоса, Москва и ПодмосковьеОбычно в октябре — начале ноября
Северо-ЗападЧасто в октябре — начале ноября, с учетом влажности и заморозков
Южные районыНередко в ноябре, но в горах и при раннем похолодании — раньше

Это не установленный график и не прогноз на конкретный год. Решение принимают по фактической погоде, а обязательное зимнее требование действует и при теплой погоде на юге.

Что проверить перед установкой зимних шин

Достать комплект из гаража недостаточно. Перед монтажом убедитесь, что покрышки пригодны к эксплуатации.

Глубина протектора

Для зимних шин при эксплуатации на снегу или льду остаточная глубина протектора 4 мм и менее является основанием для запрета эксплуатации, если индикаторы износа отсутствуют. При наличии индикаторов учитывают и их состояние.

Поэтому формулировка «достаточно ровно 4 мм» неверна. Не стоит начинать сезон с комплектом, который уже достиг предела износа.

Повреждения и неравномерный износ

Осмотрите протектор и боковины. Вздутия, расслоения, порезы с обнажением корда требуют отказа от эксплуатации поврежденной шины. Трещины, потеря давления и выраженный неравномерный износ — повод для проверки специалистом.

Давление и правильность установки

После монтажа проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя автомобиля. Значение на боковине покрышки не заменяет норму для конкретной машины.

Также важно соблюдать направление вращения и обозначения внутренней и наружной сторон, если они предусмотрены конструкцией шины.

Частые вопросы

Можно ли менять резину, если днем еще +10 °C?

Да, если впереди устойчивое похолодание или вы регулярно ездите при околонулевой температуре. Ориентируйтесь не на самый теплый час дня, а на условия своих поездок.

Нужно ли возвращать летние шины после короткого потепления?

Обычно нет, если зимний сезон уже приближается и прогноз снова обещает холод. В теплую погоду на зимних шинах избегайте резких маневров и учитывайте, что их поведение на асфальте отличается от летних.

Можно ли обойтись всесезонными шинами?

Само название «всесезонные» не подтверждает пригодность для зимы. Проверяйте зимнюю маркировку, документацию производителя и соответствие обязательным требованиям. Кроме того, юридическая допустимость не означает, что конкретная модель хорошо подходит для суровых морозов и частого гололеда.

Что делать, если снег уже выпал, а шины еще летние?

Безопаснее отказаться от поездки на этом автомобиле. Для замены можно воспользоваться выездным шиномонтажом или доставить машину в сервис эвакуатором.

Главное

Планируйте замену летней резины при устойчивых +5…+7 °C и завершайте ее до ожидаемых заморозков и снегопадов. Учитывайте погоду утром и ночью, состояние дорог и предстоящие маршруты. А к 1 декабря эксплуатируемый легковой автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами на всех колесах.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Сахалайф

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