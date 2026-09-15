когда менять летнюю резину на зимнюю

Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устойчиво опускается примерно до +5…+7 °C. Если прогноз обещает заморозки, снег или гололед, переобуть автомобиль лучше заранее. Ждать первого снегопада не нужно: опасные участки на дороге могут появиться раньше.

При этом погодные рекомендации и требования закона — разные вещи. В России для легковых автомобилей зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Но во многих регионах безопасный срок замены наступает задолго до календарной зимы.

При какой температуре менять летнюю резину на зимнюю

Диапазон +5…+7 °C — практический ориентир для планирования шиномонтажа, а не точная граница, после которой любые летние шины мгновенно теряют сцепление. Поведение автомобиля зависит от модели покрышек, их износа, температуры покрытия, наличия воды, снега и льда.

Поэтому смотреть только на дневную температуру недостаточно. Днем может быть +10 °C, а утром, когда вы выезжаете на работу, — около нуля.

Перед заменой оцените:

Прогноз на ближайшую неделю. Ожидаются ли устойчивое похолодание, заморозки и осадки?

Ожидаются ли устойчивое похолодание, заморозки и осадки? Время поездок. Рано утром и ночью вероятность обледенения выше.

Рано утром и ночью вероятность обледенения выше. Маршрут. На мостах, эстакадах и затененных участках лед может появляться раньше, чем на соседней дороге.

На мостах, эстакадах и затененных участках лед может появляться раньше, чем на соседней дороге. Планы на дальние поездки. Ориентироваться нужно на погоду по всему маршруту, а не только возле дома.

Если впереди ночные заморозки, откладывать замену ради нескольких теплых дней не стоит.

Почему нельзя ждать первого снега

Снег — не единственный признак зимних дорожных условий. После дождя или при замерзании влаги на асфальте может образоваться тонкая, плохо заметная ледяная пленка.

Летние шины не предназначены для движения по снегу и льду. Полный привод, ABS и система стабилизации не компенсируют недостаток сцепления: электроника помогает управлять автомобилем лишь в пределах возможностей шин.

Есть и практическая причина не затягивать: после первого снегопада резко увеличиваются очереди в шиномонтаж. Лучше записаться заранее, чем оказаться перед выбором между отменой поездки и выездом на неподходящих покрышках.

Когда нужно ставить зимнюю резину по закону

Согласно пункту 5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в декабре, январе и феврале нельзя эксплуатировать автомобили категорий M1 и N1 без зимних шин. Это легковые автомобили и легкие грузовые автомобили с технически допустимой максимальной массой до 3,5 тонны.

Основные требования:

Требование Что это означает Зимние шины обязательны в декабре — феврале Если автомобиль используется зимой, к 1 декабря он должен быть переобут Зимние шины устанавливаются на все колеса Заменить только переднюю или заднюю пару нельзя Допускаются шипованные и нешипованные зимние шины Наличие шипов само по себе не обязательно Шипованные шины запрещены в июне — августе Для них действует отдельное летнее ограничение

За управление автомобилем с нарушением сезонного требования предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Важно: 1 декабря — календарная граница обязательного использования зимних шин, а не универсальная рекомендация ждать до этой даты. Если холода пришли в октябре, менять резину нужно с учетом октябрьской погоды.

В каком месяце менять резину в разных регионах России

Единой даты для всей страны нет. Даже в соседних населенных пунктах условия могут различаться из-за высоты, близости водоемов и особенностей маршрута.

Примерные ориентиры для планирования:

Регион Когда обычно стоит готовиться к замене Северные районы, холодные части Сибири и Дальнего Востока Уже в сентябре — октябре, местами раньше Средняя полоса, Москва и Подмосковье Обычно в октябре — начале ноября Северо-Запад Часто в октябре — начале ноября, с учетом влажности и заморозков Южные районы Нередко в ноябре, но в горах и при раннем похолодании — раньше

Это не установленный график и не прогноз на конкретный год. Решение принимают по фактической погоде, а обязательное зимнее требование действует и при теплой погоде на юге.

Что проверить перед установкой зимних шин

Достать комплект из гаража недостаточно. Перед монтажом убедитесь, что покрышки пригодны к эксплуатации.

Глубина протектора

Для зимних шин при эксплуатации на снегу или льду остаточная глубина протектора 4 мм и менее является основанием для запрета эксплуатации, если индикаторы износа отсутствуют. При наличии индикаторов учитывают и их состояние.

Поэтому формулировка «достаточно ровно 4 мм» неверна. Не стоит начинать сезон с комплектом, который уже достиг предела износа.

Повреждения и неравномерный износ

Осмотрите протектор и боковины. Вздутия, расслоения, порезы с обнажением корда требуют отказа от эксплуатации поврежденной шины. Трещины, потеря давления и выраженный неравномерный износ — повод для проверки специалистом.

Давление и правильность установки

После монтажа проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя автомобиля. Значение на боковине покрышки не заменяет норму для конкретной машины.

Также важно соблюдать направление вращения и обозначения внутренней и наружной сторон, если они предусмотрены конструкцией шины.

Частые вопросы

Можно ли менять резину, если днем еще +10 °C?

Да, если впереди устойчивое похолодание или вы регулярно ездите при околонулевой температуре. Ориентируйтесь не на самый теплый час дня, а на условия своих поездок.

Нужно ли возвращать летние шины после короткого потепления?

Обычно нет, если зимний сезон уже приближается и прогноз снова обещает холод. В теплую погоду на зимних шинах избегайте резких маневров и учитывайте, что их поведение на асфальте отличается от летних.

Можно ли обойтись всесезонными шинами?

Само название «всесезонные» не подтверждает пригодность для зимы. Проверяйте зимнюю маркировку, документацию производителя и соответствие обязательным требованиям. Кроме того, юридическая допустимость не означает, что конкретная модель хорошо подходит для суровых морозов и частого гололеда.

Что делать, если снег уже выпал, а шины еще летние?

Безопаснее отказаться от поездки на этом автомобиле. Для замены можно воспользоваться выездным шиномонтажом или доставить машину в сервис эвакуатором.

Главное

Планируйте замену летней резины при устойчивых +5…+7 °C и завершайте ее до ожидаемых заморозков и снегопадов. Учитывайте погоду утром и ночью, состояние дорог и предстоящие маршруты. А к 1 декабря эксплуатируемый легковой автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами на всех колесах.

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