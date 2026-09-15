Якутский хоррор Kindawn: The Parish Remembers вышел в VK Play и получил крупное обновление

Спустя месяц после оригинального релиза видеоигра в жанре хоррор Kindawn: The Parish Remembers от якутских разработчиков стала доступна на российской площадке VK Play. За это время создатели проекта выпустили серию патчей, исправляющих ошибки и улучшающих стабильность прохождения.

В рамках обновлений авторы доработали саунд-дизайн, увеличили количество текстовых подсказок, боеприпасов и аптечек на локациях, а также ввели в игру новые коллекционные минифигурки. Отмечается, что все выявленные баги, которые препятствовали комфортному прохождению, были устранены на основе первых отзывов игрового сообщества.

Пользователи в своих рецензиях выделяют проработанную историю и гнетущую атмосферу постсоветской Якутии, а также дизайн противников и интересные головоломки.

«Хорошая игра на пару вечеров. Монстры выглядят прикольно, могут подкрасться незаметно и реально пугают. В целом игра оставляет приятное впечатление, атмосфера хорошо передает напряжение», — делится впечатлениями один из игроков.

«Атмосферно, необычно и по-настоящему цепляет. Рекомендую, 10 из 10», – делится другой.

Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку и подчеркнули, что продолжат изучать обратную связь для дальнейшего совершенствования проекта.

Читайте так же Самовар вместо стратегии или Разбор топливной идеи депутатки Ил Тумэн