Якутский хоррор Kindawn: The Parish Remembers вышел в VK Play и получил крупное обновление
Якутский хоррор Kindawn: The Parish Remembers вышел в VK Play и получил крупное обновление
Спустя месяц после оригинального релиза видеоигра в жанре хоррор Kindawn: The Parish Remembers от якутских разработчиков стала доступна на российской площадке VK Play. За это время создатели проекта выпустили серию патчей, исправляющих ошибки и улучшающих стабильность прохождения.
В рамках обновлений авторы доработали саунд-дизайн, увеличили количество текстовых подсказок, боеприпасов и аптечек на локациях, а также ввели в игру новые коллекционные минифигурки. Отмечается, что все выявленные баги, которые препятствовали комфортному прохождению, были устранены на основе первых отзывов игрового сообщества.
Пользователи в своих рецензиях выделяют проработанную историю и гнетущую атмосферу постсоветской Якутии, а также дизайн противников и интересные головоломки.
«Хорошая игра на пару вечеров. Монстры выглядят прикольно, могут подкрасться незаметно и реально пугают. В целом игра оставляет приятное впечатление, атмосфера хорошо передает напряжение», — делится впечатлениями один из игроков.
«Атмосферно, необычно и по-настоящему цепляет. Рекомендую, 10 из 10», – делится другой.
Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку и подчеркнули, что продолжат изучать обратную связь для дальнейшего совершенствования проекта.
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