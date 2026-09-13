Айсен Николаев проверил ход строительства газовой котельной Ассоциации строителей АЯМ в Томмоте

Новая газовая котельная в городе Томмот Алданского района готова на 90%. Ход строительства объекта в рамках рабочего визита в район проверил Глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель республики ознакомился с установленным оборудованием и текущим этапом работ. Строительство новой газовой котельной ведется при участии Ассоциации строителей АЯМа.

В настоящее время на объекте завершаются строительные работы, идет пусконаладка оборудования. Ввести котельную в эксплуатацию планируют до конца сентября.

«Новая котельная обновит систему теплоснабжения Томмота, создаст необходимый запас мощности и обеспечит бесперебойную подачу тепла потребителям. Необходимо качественно завершить оставшиеся работы и провести запуск котельной в установленный срок», — отметил Айсен Николаев.



Установленная мощность котельной составляет 14 МВт, или 12,04 Гкал в час. Объект реализуется в две очереди. Первая предусматривает два стальных водогрейных котла ЗИОСАБ-2000 общей мощностью 4 МВт. Вторая — еще два котла ЗИОСАБ-2000 и два ЗИОСАБ-3000 общей мощностью 10 МВт.

В качестве топлива будет использоваться природный газ от комплекса регазификации сжиженного природного газа. Протяженность тепловых сетей составляет 19 километров, присоединенная нагрузка в пиковые дни — 10,28 Гкал в час.



Новая котельная будет обеспечивать теплом жилые дома и социальные объекты Томмота. К системе теплоснабжения подключены 77 многоквартирных и 315 индивидуальных жилых домов. Кроме того, тепло получают социальные учреждения, в том числе школа, детский сад, больница, поликлиника, психоневрологический диспансер и дом культуры.

Сейчас потребители отапливаются от котельной, работающей на твердом топливе. Переход на газ позволит модернизировать систему теплоснабжения города, повысить ее надежность, создать необходимый резерв мощности и обеспечить стабильную подачу тепла жителям и социальным учреждениям.



В ходе осмотра Айсен Николаев поручил качественно завершить оставшиеся работы, провести пусконаладку оборудования и обеспечить ввод новой газовой котельной в установленный срок.