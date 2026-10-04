Тест по орфографии: в каких словах допущены ошибки?
Проверьте, насколько хорошо вы знаете русский язык. Внимательно прочитайте слова и выберите все варианты, в которых допущена орфографическая ошибка.
Вопрос
В каких словах допущены ошибки?
а) эскалатор
б) интелегент
в) привилегия
г) експедиция
Не торопитесь смотреть ответ. Попробуйте вспомнить правильное написание каждого слова.
Правильный ответ
Ошибки допущены в вариантах б и г.
- Интелегент — неправильно. Верное написание: интеллигент. В слове используются две буквы л.
- Експедиция — неправильно. Верное написание: экспедиция. Слово начинается с буквы э.
Слова эскалатор и привилегия написаны правильно.
Результат
Если вы выбрали варианты б и г, то ответили верно. Обратите внимание: поскольку в задании несколько ошибок, вопрос следует формулировать во множественном числе: «В каких словах допущены ошибки?»
Запомните правильное написание:
эскалатор, интеллигент, привилегия, экспедиция.
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