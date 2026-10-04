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04.10.2026 18:18
чтение: 0 мин
Образование
#тест по грамматике

Тест по орфографии: в каких словах допущены ошибки?

орфографические ошибки
орфографические ошибки

Проверьте, насколько хорошо вы знаете русский язык. Внимательно прочитайте слова и выберите все варианты, в которых допущена орфографическая ошибка.

Вопрос

В каких словах допущены ошибки?

а) эскалатор
б) интелегент
в) привилегия
г) експедиция

Не торопитесь смотреть ответ. Попробуйте вспомнить правильное написание каждого слова.

Правильный ответ

Ошибки допущены в вариантах б и г.

  • Интелегент — неправильно. Верное написание: интеллигент. В слове используются две буквы л.
  • Експедиция — неправильно. Верное написание: экспедиция. Слово начинается с буквы э.

Слова эскалатор и привилегия написаны правильно.

Результат

Если вы выбрали варианты б и г, то ответили верно. Обратите внимание: поскольку в задании несколько ошибок, вопрос следует формулировать во множественном числе: «В каких словах допущены ошибки?»

Запомните правильное написание:

эскалатор, интеллигент, привилегия, экспедиция.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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