сколько рыжих лис вы видите

Перед вами картина художника Санни Костина. На первый взгляд перед вами обычный зимний пейзаж. Но не спешите с выводами! Среди заснеженных деревьев и сугробов притаились хитрые рыжие лисы. Некоторые сразу бросаются в глаза, а других обнаружить гораздо сложнее. Сколько лис на картинке?

Готовы проверить свою наблюдательность?

Эта визуальная загадка кажется простой лишь в первые секунды. Но чем дольше вы рассматриваете изображение, тем больше интересных деталей начинаете замечать.

Визуальный тест: найдите спрятавшихся лис

Посмотрите на зимнюю картинку. Здесь есть уютный деревянный домик, заснеженные ели, ручей и множество укромных уголков.

Именно среди этих деталей спрятались рыжие лесные обитатели.

Ваше задание — за 30 секунд найти как можно больше лис.

Не забывайте внимательно изучать ветви деревьев, камни, кустарники и снежные сугробы.

Некоторые животные видны почти полностью, а у других из укрытия выглядывают только мордочки.

Сколько лис вы насчитали? Запомните свой результат!

Что говорит ваш результат?

Нашли от 1 до 3 лис

Вы быстро замечаете самое очевидное.

При первом взгляде ваше внимание сосредоточилось на крупных и хорошо различимых объектах.

Это совершенно нормально: наш взгляд часто сначала выделяет самые заметные элементы изображения.

Попробуйте рассмотреть картинку повторно, не торопясь.

Нашли от 4 до 6 лис

Вы замечаете больше, чем кажется на первый взгляд!

Вы смогли обнаружить несколько животных, спрятавшихся среди деталей зимнего пейзажа.

Возможно, вам помогло умение последовательно рассматривать отдельные участки картинки.

Нашли от 7 до 8 лис

Отличная наблюдательность!

Вы внимательно изучили изображение и обнаружили большинство замаскированных животных.

Теперь попробуйте найти тех, кто мог остаться незамеченным.

Нашли 9 лис или больше

Вы настоящий мастер визуальных загадок!

Такой результат означает, что вы очень тщательно рассмотрели картинку.

Возможно, вы заметили даже маленькие мордочки, выглядывающие из-за деревьев и сугробов.

Но не спешите объявлять себя победителем: пересчитайте животных ещё раз, чтобы случайно не принять один силуэт за двух разных лис.

Почему такие загадки увлекают?

Поиск спрятанных животных заставляет нас внимательно изучать изображение, выделять детали и сравнивать похожие формы.

Это интересный способ развлечься и ненадолго переключиться с повседневных забот.

Однако результат такого теста нельзя считать научной оценкой интеллекта или особенностей личности.

Почему животных бывает так трудно заметить?

В природе многие животные используют маскировку, чтобы оставаться незаметными для хищников или добычи. Как объясняет Большая российская энциклопедия, покровительственная окраска и особенности формы тела помогают животным сливаться с окружающей средой.

Именно этот принцип делает визуальные загадки с поиском спрятанных животных такими увлекательными: нашему взгляду приходится отделять силуэты от похожих по цвету и форме деталей.

А теперь проверьте друзей!

Покажите им эту картинку и предложите найти всех лис за 30 секунд.

Кто окажется внимательнее?

Напишите в комментариях, сколько рыжих лис вы насчитали! Посмотрим, какой результат окажется самым популярным среди читателей SakhaLife.ru.

Наш художник Санни Костин нарисовал 9 рыжих лис.

Другие тесты