Государственный театр юного зрителя Якутии впервые представил зрителю спектакль «Нить надежды» по пьесе писателя-прозаика Степана Сивцева — Хамалга, посвященный матерям, женам и волонтерам специальной военной операции. Премьера прошла 20 ноября с большим успехом, вызвав у зрителей глубокие чувства и слезы.

Как отметил режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры РФ Алексей Павлов, спектакль поставлен как гимн матерям, сыновья которых мужественно защищали и продолжают защищать интересы нашей страны в зоне проведения специальной операции. Также он объявил зрителям, что история главной героини удивительным образом повторяет жизненный путь матери погибшего бойца, военного медика, фельдшера роты Владимира Диодорова-Лаврентьева – Светланы Диодоровой-Лаврентьевой, которая является одной из зачинательниц волонтерского движения в Якутии. Алексей Прокопьевич от имени всех жителей республики выразил благодарность Светлане Владимировне за её мужество, силу воли, многолетнюю поддержку наших бойцов и членов их семей.

Было очень волнительно, что в фойе Якутского музыкального колледжа им. М. Жиркова, в здании которого состоялась премьера спектакля, совместными усилиями родителей бойца и художников театра была организована выставка памяти. Здесь были выставлены трофейные предметы с мест боевых действий, обмундирование, награды и другие памятные вещи Владимира Диодорова-Лаврентьева с позывным Боб, героически погибшего спасая бойцов, ему было всего 24 года.

Весьма удачно для театра премьеру посетила доцент Театрального института имени Бориса Щукина, режиссер драмы Юлия Быстрова, которая в этот же день приехала в Якутск провести мастер-класс по сценической речи для актеров ТЮЗа. Она дала высокую оценку спектаклю, назвав его уникальным:

«Мне больше всего показалось интересным и захватывающим необыкновенное сочетание с такой современной и сложной темой как СВО национального якутского лейтмотива, обрядовых вещей и языка. Они создают особую историю, которая не может не затрагивать. Это дает мне возможность посмотреть на эту тему иначе, через корневые вещи. Я могла бы сказать, что это спектакль о СВО, но сейчас не могу. Это история не только о вечной любви матери, это еще о любви человека к человеку, об эмпатии, о потребности отдавать и о человечности в целом».

На премьеру спектакля также были приглашены участники СВО, воспитанники Якутской кадетской школы-интерната и студенты Колледжа креативных индустрий «Айар Уустар». Все они смотрели затаив дыхание, многие не могли сдержать слезы. После спектакля зрители подходили к автору, режиссеру и актерам спектакля, чтобы лично поблагодарить их за замечательную постановку и талантливую игру.

Наталья Лукьянова пришла на премьеру с пожилой мамой. Она призналась, что обе находятся под сильным впечатлением от спектакля:

­ — Я прослезилась с первых минут, хотя эмоционально очень сдержанный человек… Спектакль о том, как мама ждёт сына со СВО. Тема настолько острая и тяжёлая, что, кажется, её невозможно вместить в рамки сцены без фальши. Но режиссёрское решение оказалось потрясающе точным. Минимум актёров, одна сцена и при этом удалось показать всю глубину проблемы ждущих матерей. Нет ничего лишнего, но каждая деталь работает на то, чтобы зритель почувствовал эту боль, надежду и ожидание.

Впечатлила сама постановка: как через простые, казалось бы, приёмы создаётся огромное эмоциональное напряжение. Вот сцена, вот взгляд актрисы, устремлённый в зал, и в этом взгляде читается всё: и вера, и страх, и та самая нить, которая не обрывается.

Спасибо режиссёру Алексею Павлову за смелость и бережность к теме, что смог рассказать о важном без пафоса, но очень пронзительно. Этот спектакль останется со мной надолго. Браво актёрам, браво всем, кто поставил этот спектакль! – поделилась своими впечатлениями наша зрительница.

Другая наша зрительница Надежда Федотова призналась,что вышла из зала с тяжелым сердцем, но с обновленным чувством того, что даже в самые сложные времена есть место для добра, для взаимопомощи, для той самой «нити надежды», которая связывает нас:

— Постановка — очень современная, режиссерская задумка очень удачная. Это не просто постановка, это крик души, отражение нашей реальности, пронзительное напоминание о том, что происходит здесь и сейчас.

С первых минут на сцене разворачивается история, которая, к сожалению, стала слишком знакомой многим. Мать, чье сердце разрывается от неизвестности. Ее сын, ее гордость, ее будущее – пропал без вести. Мария Данилова, заслуженная артистка РС (Я) раскрыла свою роль очень правдиво, заставила рыдать весь зал. И в этой тишине, в этой мучительной неопределенности, рождается не сломленная, а закаленная сила. Сила, которая превращается в деятельную любовь.

Её волонтерство – это не просто акт милосердия, это ее личная война, ее способ бороться с болью, ее способ не дать надежде угаснуть. Она становится той самой «нитью надежды» для многих, кто оказался в похожей ситуации, для тех, кто ждет, для тех, кто лечится. «Нить надежды» – это спектакль, который заставляет задуматься. О цене мира, о силе духа, о том, что даже в самые темные времена человечность и сострадание способны творить чудеса.

Помимо интересной режиссерской задумки зрителям понравилась «живая» сцена, созданная с помощью современных технологий. Отметим, что автором сценографии является главный художник театра Прасковья Павлова. Еюбыли созданы действительно завораживающая и убедительная атмосфера – деревни, отчего дома и суровой якутской природы.

Всё это в гармоничном сочетании с профессионально подобранным музыкальным и световым оформлением заворожило зрителей с первых минут и вызывало всю палитру человеческих эмоций. Такой эффект был достигнут благодаря звукорежиссеру Павлу Неустроеву и художнику по свету Прокопию Федорову.

Особое восхищение у зрителей вызвала талантливая игра заслуженной артистки РС (Я) Марины Корниловой, исполнявшей роль старейшины села — бабушки Агафьи, которая является олицетворением всех бабушек, переживших Великую Отечественную войну, несущих в себе как традиционные ценности народа, так и высокие нравственные идеалы своего времени. Особого внимания заслуживает проникновенная игра молодых актеров: Ильи Яковлева, Сахайааны Сидоровой, Никиты Соловьева и Кирилла Рожина, а также Екатерины Хоютановой, Айталыыны Яковлевой, Мичила Хомподоева, Елизаветы Далбараевой Хомподоевой и Сергея Эверстова.

Напомним, что постановка спектакля стала возможной благодаря II-муВсероссийскому конкурсу постановок по произведениям современных драматургов, проводимом АНО «Русские сезоны». Театр юного зрителя Якутиистал в нем победителем и получил грантовую поддержку Министерства культуры РФ.