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гороскоп на понедельник 23 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 23 ноября 2026: 14, 15 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня в вас пробудится внутренний идеализм, который может вызвать желание глубже понять окружающий мир на духовном уровне.

Возможно, вас заинтересуют серьезные философские учения, различные методики самопознания, медитация или йога — все, что способно подарить неожиданное озарение.

Кто знает, где именно вас настигнет вспышка вдохновения?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам небольшое преимущество перед всеми остальными знаками зодиака.

Да, Луна сделает вас более эмоциональными, чем обычно. Однако благодаря этому преимуществу вы можете попросить у Вселенной об одолжении.

Почему бы не попробовать?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня отношения с супругами, партнерами и близкими друзьями будут более эмоциональными и нежными, чем обычно.

Из-за этого вы можете почувствовать особое желание кому-нибудь помочь.

Или, возможно, будете смотреть на близкого человека сквозь романтическую дымку, идеализируя его?

Оба этих настроения вполне могут проявиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня дружба имеет для вас особое значение, как и общение с людьми в различных группах и коллективах.

Возможно, вы также почувствуете желание помочь кому-нибудь на работе или выслушать человека с большим сочувствием, чем обычно.

Дело в том, что сегодня ваше «паучье чутье» особенно обострено, и вы способны интуитивно почувствовать, что происходит с другим человеком.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы на виду, а это означает, что окружающие замечают вас чаще обычного.

Имейте это в виду на случай, если придется принимать меры для защиты собственной репутации.

Например, некоторые люди могут узнать личные подробности вашей частной жизни.

Между тем романтические отношения сегодня окрашены особым идеализмом.

Возможно, произойдет нечто действительно особенное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С огненным Марсом в вашем знаке у вас столько энергии, что ее хоть отбавляй!

Сегодня, в начале новой недели, вам особенно хочется приключений — чего-нибудь необычного и отличающегося от привычной рутины.

Между тем вы будете испытывать особую нежность к одному из членов семьи.

Если сможете помочь этому человеку, обязательно сделаете это.

И это прекрасно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня разговор с кем-нибудь может принять довольно необычный оборот или даже выйти за рамки привычного, поскольку в вас пробудится идеализм.

Вас интересуют мистические переживания и все те загадочные вещи, которые заставляют по ночам прислушиваться к странным звукам.

Именно поэтому вам захочется поговорить о тонкостях и нюансах того, в чем вы пока не совсем уверены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня будьте осторожны с финансовыми решениями, поскольку день располагает к мечтательности: Солнце танцует с туманным Нептуном.

А между тем в вашем гороскопе Солнце находится в Доме Денег.

Дважды подумайте, прежде чем расставаться с деньгами, заработанными тяжелым трудом.

Помните: настоящая щедрость заключается в том, чтобы давать именно то, что действительно необходимо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце находится в вашем знаке и прекрасно взаимодействует с Нептуном, усиливая вашу чувствительность ко всему, что происходит вокруг.

Возможно, вас привлекут духовные идеи, романтический идеализм или способы помочь тем, кому повезло в жизни меньше, чем вам.

Столько возможностей!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете получать довольно противоречивые внутренние сигналы.

С одной стороны, вам хочется общаться, посещать спортивные мероприятия, веселиться с детьми, наслаждаться искусством и исследовать романтические возможности.

Но с другой стороны, вам хочется насладиться временем, проведенным наедине с собой.

Решать только вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы всегда стремитесь спасти мир еще до того, как придет время ложиться спать.

И сегодня вполне можете обсуждать с кем-нибудь, как помочь отдельному человеку, местному сообществу или обществу в целом.

Возможно, вы решите присоединиться к благотворительной организации или сделать пожертвование?

Кроме того, вам понравится спокойно отдохнуть дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня во время разговора с окружающими вы можете обратиться к кому-нибудь из влиятельных людей — родителю, начальнику, преподавателю, важной персоне или представителю полиции — с просьбой проявить снисходительность и доброту по отношению к другим.

Возможно, вы попросите этого человека использовать свое влияние во благо, чтобы кому-нибудь помочь.

(Попытка ведь не пытка.)

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечает актер Антон Богданов (1984) и актер Венсан Кассель (1966).

Вы справедливы и готовы бороться за свои убеждения. Вы идеалистичны, независимы, смелы и сообразительны.

В предстоящем году вы пожнете плоды своего упорного труда.

Ожидайте усиления влияния и появления возможностей проявить лидерские качества.

Возможны повышения по службе, признание заслуг, награды и похвалы.

Не упускайте открывающиеся возможности и смело действуйте.

Возможно, вы обнаружите, что оказались в центре всеобщего внимания.

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