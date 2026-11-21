21.11.2026 17:04
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Пропала женщина 58 лет — ее ищут родные
Пропала Вв Якутске 58-летняя женщина, которая вышла из дома в мкрн Прометей еще 18 ноября и до сих пор не вернулась
Пропал человек !!!
Адамова Татьяна Павловна Возраст: 58 лет
18.11.2026 вышла из квартиры по адресу пр. Михаила-Николаева 13А и до сих пор не дает о себе знать.
Приметы: Рост: 155-160 см., телосложение среднее, чуть хромает на левую ногу.
Была одета: Зеленый пуховик с капюшоном; коричневая вязаная шапка; черные брюки, коричневые унты с белыми носками.
ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТНО, ЗВОНИТЕ:
- Отдел полиции №1: 43-11-01;
- 8-924-661-20-44, сын Юрий.
Конфиденциальность гарантирована.
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Источник: Пресс-служба МВД по Якутии
Фото: пресс-службы
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