Пропала Вв Якутске 58-летняя женщина, которая вышла из дома в мкрн Прометей еще 18 ноября и до сих пор не вернулась

Пропал человек !!!

Адамова Татьяна Павловна Возраст: 58 лет

18.11.2026 вышла из квартиры по адресу пр. Михаила-Николаева 13А и до сих пор не дает о себе знать.

Приметы: Рост: 155-160 см., телосложение среднее, чуть хромает на левую ногу.

Была одета: Зеленый пуховик с капюшоном; коричневая вязаная шапка; черные брюки, коричневые унты с белыми носками.

ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТНО, ЗВОНИТЕ:

Отдел полиции №1: 43-11-01 ;

; 8-924-661-20-44, сын Юрий.

Конфиденциальность гарантирована.

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