В Якутии возбудили уголовное дело о краже часов на 3,3 млн рублей, а при пожаре в Среднеколымске погиб мужчина

За минувшие сутки в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано два преступления, расследование которых взяла на контроль прокуратура региона. Одновременно надзорное ведомство следит за ходом проверки по факту трагического пожара в Среднеколымске, унесшего жизнь человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В столице региона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере: злоумышленники похитили наручные часы и комплектующие к ним, причинив владельцу ущерб на сумму свыше 3,3 млн рублей. Еще одно хищение зафиксировано в Хангаласском районе, где из жилой квартиры пропали наличные деньги в размере 300 тыс. рублей.

На особом контроле прокуратуры находится установление причин возгорания четырехквартирного жилого дома в городе Среднеколымске. При разборе конструкций на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения.

Кроме того, в Якутске зафиксирован несчастный случай в гаражном боксе возле дома по улице Семена Данилова: 43-летнего мужчину госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом, которое он получил из-за работающего двигателя автомобиля в закрытом помещении.

Смертельных дорожно-транспортных происшествий за отчетные сутки в республике не произошло, однако инспекторы дорожной полиции отстранили от управления девять нетрезвых водителей.