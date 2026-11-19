Несчастный случай: Отравился выхлопными газами
В Якутии возбудили уголовное дело о краже часов на 3,3 млн рублей, а при пожаре в Среднеколымске погиб мужчина
За минувшие сутки в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано два преступления, расследование которых взяла на контроль прокуратура региона. Одновременно надзорное ведомство следит за ходом проверки по факту трагического пожара в Среднеколымске, унесшего жизнь человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В столице региона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере: злоумышленники похитили наручные часы и комплектующие к ним, причинив владельцу ущерб на сумму свыше 3,3 млн рублей. Еще одно хищение зафиксировано в Хангаласском районе, где из жилой квартиры пропали наличные деньги в размере 300 тыс. рублей.
На особом контроле прокуратуры находится установление причин возгорания четырехквартирного жилого дома в городе Среднеколымске. При разборе конструкций на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения.
Кроме того, в Якутске зафиксирован несчастный случай в гаражном боксе возле дома по улице Семена Данилова: 43-летнего мужчину госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом, которое он получил из-за работающего двигателя автомобиля в закрытом помещении.
Смертельных дорожно-транспортных происшествий за отчетные сутки в республике не произошло, однако инспекторы дорожной полиции отстранили от управления девять нетрезвых водителей.
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