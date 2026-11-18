Жителя Якутска приговорили к 300 часам обязательных работ за незаконный вылов сибирского осетра

Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор 43-летнему жителю Якутска, признав его виновным в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов. Мужчине назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе суда.

Как установлено в ходе разбирательства, 4 июля 2026 года подсудимый рыбачил на правом берегу реки Лены напротив местности Даркылах в Мегино-Кангаласском районе. Не имея разрешительной путевки и находясь за пределами специально отведенных участков, он с помощью шести донных снастей (закидушек) выловил девять особей сибирского осетра длиной от 30 до 39 сантиметров. Причиненный водным биоресурсам ущерб оценили более чем в 1,44 млн рублей.

В суде напоминает, что сибирский осетр относится к особо ценным видам, охраняемым международными договорами России. Правила рыболовства полностью запрещают его любительский вылов в реке Лене и других крупных водоемах Якутии вне лицензированных рыболовных участков.

На процессе житель Якутска полностью признал вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и назначил 300 часов обязательных работ. Гражданский иск в рамках данного процесса заявлен не был. Приговор в законную силу еще не вступил.