Этот рецепт — просто спасение. Когда не знаешь, что сделать к ужину, или нужно быстро накормить голодную ораву, он выручает всегда. И главное — никаких сложных манипуляций, чистки горы картофеля и гор испачканной посуды. Рецептом поделилась с SAKHALIFE.RU наша читательница Нина Колоскова.

Что нам понадобится:

Картошка: Бери примерно килограмм. Важный момент: выбирай клубни примерно одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно. И лучше брать сорт для запекания (желтоватый, рассыпчатый), а не тот, что разваливается в пюре.

Бери примерно килограмм. Важный момент: выбирай клубни примерно одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно. И лучше брать сорт для запекания (желтоватый, рассыпчатый), а не тот, что разваливается в пюре. Масло: Растительное, без запаха. Грамм 50–70, чтобы щедро смазать.

Растительное, без запаха. Грамм 50–70, чтобы щедро смазать. Специи — это душа блюда! Не ограничивайся только солью. Обязательно возьми паприку (лучше копченую — она дает тот самый «дымный» аромат и красивый цвет). Еще отлично заходят сушеный чеснок, прованские травы или орегано. Черный молотый перец — само собой.

Не ограничивайся только солью. Обязательно возьми (лучше копченую — она дает тот самый «дымный» аромат и красивый цвет). Еще отлично заходят сушеный чеснок, прованские травы или орегано. Черный молотый перец — само собой. Соль: Крупная, морская или обычная каменная — она лучше держится на дольках.

Как готовим (пошагово):

Забудь про нож и чистку! Это главный секрет «деревенского» стиля. Картошку просто очень тщательно моем щеткой под краном. Кожура должна быть чистой, но оставаться на месте — именно она дает ту самую текстуру и вкус. Если попадутся глазки или повреждения — просто вырежи их ножом. Режем красиво (и удобно). Разрезаем картофелину вдоль пополам, потом каждую половинку еще на 3–4 части. Должны получиться такие увесистые дольки-лодочки. Не мельчи! Если нарезать слишком тонко, они высохнут и превратятся в чипсы, а нам нужна мягкая серединка. Магия специй. Берем большую миску (или прямо противень, если лень мыть посуду). Выкладываем туда дольки, льем масло, щедро сыплем соль, паприку, чеснок и травы. Теперь самое приятное — берем всё это руками и хорошенько перемешиваем, как бы массируя картошку. Каждая долька должна быть полностью покрыта масляно-пряной смесью. Не бойся испачкать руки, это часть процесса! Выкладываем с умом. Включаем духовку разогреваться до 200–220°C (нам нужен жар!). На противень стелем пергамент или фольгу (меньше мыть потом). Выкладываем дольки в один слой, кожей вниз. Критически важно: не наваливай их друг на друга горой! Им нужно пространство, иначе они будут тушиться в собственном пару, а не запекаться до корочки. Если картошки много — лучше взять два противня. Запекаем до золота. Отправляем в разогретую духовку на 30–40 минут. Время зависит от твоей духовки и размера долек. Минут через 20 можно заглянуть и аккуратно перевернуть дольки (щипцами или лопаткой), чтобы они зарумянились со всех сторон. Но вообще, современная духовка с конвекцией справится и без этого. Финальный штрих. Достаем, когда картошка станет золотисто-коричневой, а при протыкании ножом будет мягкой внутри. Сразу же, пока горячая, можно посыпать свежей рубленой зеленью (укроп, петрушка, зеленый лук) — аромат будет стоять на всю кухню!

Пара лайфхаков:

Хочешь супер-хруст? Перед запеканием обсуши вымытую картошку бумажным полотенцем. Лишняя влага = пар = мягкая корочка. Нам это не надо.

Перед запеканием обсуши вымытую картошку бумажным полотенцем. Лишняя влага = пар = мягкая корочка. Нам это не надо. Сырный восторг. За 5–7 минут до готовности посыпь картошку тертым сыром (пармезан, чеддер, любой твердый). Он расплавится и создаст невероятную корочку.

За 5–7 минут до готовности посыпь картошку тертым сыром (пармезан, чеддер, любой твердый). Он расплавится и создаст невероятную корочку. Соус решает. Эта картошка самодостаточна, но если подать к ней сметану с чесноком и укропом, или просто хороший кетчуп/горчицу — это будет уже уровень ресторана.

Эта картошка самодостаточна, но если подать к ней сметану с чесноком и укропом, или просто хороший кетчуп/горчицу — это будет уже уровень ресторана. Не передержи. Лучше недодержать 2 минуты и проверить, чем пересушить. Готовая долька должна быть мягкой внутри, как пюре, и хрустящей снаружи.

Всё! Ставишь на стол, и все сразу тянутся добавку. Это та самая еда, которая вызывает улыбку и воспоминания. Приятного аппетита!

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