Без блендера и лишних усилий: картофельное пюре как в лучших французских бистро

Обалденное картофельное пюре

картофельное пюре

Надоело обычное картофельное пюре, которое кажется слишком простым для праздничного стола или ужина с гостями? Секрет ресторанного гарнира, который тает во рту и обладает глубоким, слегка ореховым ароматом, кроется не в экзотических ингредиентах, а в одной простой технике приготовления масла и правильном инструменте.

Это пюре получается настолько нежным, что его можно сравнить с суфле. Оно идеально дополнит стейк, утиную грудку, запеченную рыбу или даже подастся как самостоятельное блюдо с жареным яйцом пашот сверху.

Для приготовления вам понадобится:

Картофель — 1 кг (лучше всего подойдет молодой или сорт с восковой текстурой, например, красный или желтый, он не становится водянистым)

— 1 кг (лучше всего подойдет молодой или сорт с восковой текстурой, например, красный или желтый, он не становится водянистым) Сливочное масло — 100 г (чем выше жирность, тем лучше, 82,5%)

— 100 г (чем выше жирность, тем лучше, 82,5%) Теплые сливки (20%) — 100 мл (можно заменить на 50 мл молока и 50 мл сметаны для более пикантного вкуса)

— 100 мл (можно заменить на 50 мл молока и 50 мл сметаны для более пикантного вкуса) Соль — по вкусу (лучше морская мелкого помола)

— по вкусу (лучше морская мелкого помола) Мускатный орех — свеженатертый, на кончике ножа

— свеженатертый, на кончике ножа Белый молотый перец — по вкусу

Как готовить:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и нарежьте его на средние, одинаковые по размеру кусочки. Залейте холодной подсоленной водой и поставьте на средний огонь. Варите до полной мягкости (около 15–20 минут). Начало варки в холодной воде обеспечивает равномерное приготовление снаружи и внутри. Секретный ингредиент — ореховое масло: Пока картофель варится, приготовьте beurre noisette (жженое или ореховое масло). Положите сливочное масло в небольшой сотейник с толстым дном и растопите его на среднем огне. Продолжайте нагревать, периодически покачивая кастрюлю. Масло начнет пениться, а затем пена осядет, а твердые частицы молока на дне станут золотисто-коричневыми, и появится насыщенный аромат жареных орехов. Сразу снимите с огня и перелейте в миску, чтобы остановить процесс нагревания (иначе оно сгорит и станет горьким). Сушка картофеля: Слейте воду с готового картофеля. Верните кастрюлю на выключенную горячую конфорку на 1 минуту, чтобы остатки влаги испарились. Сухой картофель лучше впитает масло и сливки. Правильное измельчение: Забудьте о блендере и обычной толкушке. Пропустите горячий картофель через пресс для картофеля (или протрите через крупное металлическое сито). Именно этот шаг дает ту самую невесомую, однородную текстуру без единого комочка и лишней клейкости. Смешивание: В протертый картофель влейте подогретые сливки и добавьте ароматное ореховое масло (вместе с теми самыми поджаренными частичками на дне). Аккуратно, но уверенно перемешайте силиконовой лопаткой или венчиком до однородности. Финальный штрих: Приправьте свеженатертым мускатным орехом, белым перцем и досолите по необходимости. Подавайте немедленно!

Интересный факт от шеф-поваров:

Почему в рецепте используется именно белый перец, а не черный? Черный молотый перец оставляет в нежном пюре темные вкрапления, нарушая его эстетичный, кремовый вид. Белый перец обладает более мягким, деликатным вкусом и остается незаметным глазу, сохраняя идеальную текстуру и цвет блюда. А мускатный орех раскрывает естественную сладость картофеля, делая вкус многогранным.

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