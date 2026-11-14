Картофельный салат, который съедают до последней ложки: простой рецепт из доступных продуктов

Популярный домашний рецепт — картофельный салат с яйцами, солёными огурцами и зелёным луком. Он получается сытным, нежным и сочным. Подходит и для повседневного обеда, и для праздничного стола

Картофельный салат

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых обычных продуктов. Картофель, яйца, солёные огурцы и немного зелени — из этого простого набора можно приготовить замечательный салат, который понравится всей семье.

Картофельный салат получается нежным, с приятной кислинкой солёных огурчиков и ароматом свежей зелени. Он прекрасно подходит для семейного ужина, обеда или праздничного стола.

Автор кулинар Галина Смарина делится простым рецептом, который легко повторить даже начинающим хозяйкам.

Какие ингредиенты понадобятся?

Для приготовления 4 порций возьмите:

Картофель — 4–5 средних клубней.

Куриные яйца — 3 шт.

Солёные огурцы — 3 шт.

Зелёный лук — небольшой пучок.

Свежий укроп — несколько веточек.

Майонез — 3–4 столовые ложки.

Соль — по вкусу.

Чёрный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить картофельный салат

Шаг 1. Отвариваем картофель

Хорошо промойте картофель и отварите в кожуре до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Подготавливаем яйца

Отварите яйца вкрутую, остудите в холодной воде, очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Нарезаем огурцы

Солёные огурцы нарежьте небольшими кубиками. Если они слишком сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость, чтобы салат не получился водянистым.

Шаг 4. Добавляем зелень

Мелко нарежьте зелёный лук и укроп. Именно свежая зелень придаёт салату особенный аромат.

Шаг 5. Заправляем салат

Сложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте майонез, немного чёрного перца и соль по вкусу. Осторожно перемешайте, стараясь не превратить картофель в пюре.

Шаг 6. Даём настояться

Поставьте салат в холодильник примерно на 20–30 минут. За это время ингредиенты пропитаются заправкой, а вкус станет более насыщенным.

5 секретов особенно вкусного картофельного салата

Выбирайте картофель, который хорошо держит форму после варки. Не нарезайте картофель слишком горячим — дайте ему полностью остыть. Используйте хрустящие солёные огурцы. Не добавляйте слишком много майонеза: салат должен оставаться нежным, а не плавать в заправке. Добавляйте свежую зелень непосредственно перед перемешиванием.

Как разнообразить рецепт?

Если хочется сделать салат ещё интереснее, попробуйте добавить:

немного горчицы для пикантности;

консервированный зелёный горошек;

мелко нарезанный красный лук;

немного свежего огурца;

варёную морковь.

Вместо майонеза можно использовать натуральный йогурт или смесь сметаны с небольшим количеством горчицы.

Вкусный салат из простых продуктов!

Этот картофельный салат — отличный пример того, как из доступных ингредиентов получается аппетитное и сытное блюдо. Он не требует больших затрат и сложных кулинарных навыков, а результат обязательно порадует домашних.

А вы какой картофельный салат любите больше — с майонезом, сметаной или горчичной заправкой? Делитесь своими секретами приготовления в комментариях!

Готовьте с удовольствием!

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