Пышки, которые не впитывают масло: хозяйки удивляются, узнав главный ингредиент теста

Пышки как пух: одна хитрость с маслом при жарке меняет всё — результат вас поразит

Есть запахи, которые мгновенно возвращают в детство: скрип снега под валенками, мандарины на подоконнике и, конечно, горячие пышки с сахарной пудрой, которые бабушка выкладывала целой горкой на блюдо. Хорошая новость — чтобы повторить это чудо на своей кухне, не нужны ни редкие ингредиенты, ни кулинарное образование. Понадобятся лишь самые простые продукты, час времени и пара секретов, которыми автор рецепта Анастасия Новгородова щедро делится с нашими читателями.

Из указанного количества теста получается около 50 пышек — хватит и на семейное чаепитие, и на угощение для гостей. Но предупреждаем сразу: за столом они долго не задерживаются!

Ингредиенты

Вода — 300 мл

Мука — 520 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Дрожжи прессованные — 25 г

Масло сливочное или маргарин — 30 г

Водка или любой крепкий алкоголь — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Загадочная ложка водки в составе — не опечатка, а тот самый профессиональный приём. Алкоголь полностью испаряется при жарке, не оставляя ни вкуса, ни запаха, зато помогает тесту не впитывать лишнее масло и даёт ту самую аппетитную хрустящую корочку.

Замешиваем тесто

Дрожжи нужно растворить в тёплой воде. Анастасия советует ещё более нежный вариант — смешать 150 мл воды со 150 мл молока: пышки на такой смеси получаются особенно мягкими. В жидкость добавляются сахар, соль, растопленное сливочное масло (или маргарин), яйцо и столовая ложка алкоголя — всё тщательно перемешивается.

Далее постепенно всыпается просеянная мука, и замешивается тесто. Здесь кроется вторая хитрость: не стоит «забивать» тесто мукой до упора. В конце замеса вместо муки лучше использовать растительное масло — тогда оно выйдет гладким, мягким и послушным.

Готовое тесто убирается в тёплое место на 45–60 минут. Опытная хозяйка делится лайфхаком: ставит таз на блюдо с горячей водой и накрывает крышкой от сковороды — получается миниатюрная тепличка, в которой тесто поднимается быстро и равномерно.

Формируем пышки

Подошедшее тесто выкладывается на посыпанную мукой поверхность и делится руками на небольшие шарики — должно получиться примерно 50 штук. Дальше два пути: можно сразу формировать пышки, а можно дать шарикам немного отдохнуть и подойти.

Каждый шарик слегка приплюснивается ладонью, в центре проделывается дырочка, которая аккуратно растягивается — так получается классическая форма с «глазком». Заготовкам дают подойти ещё 15–20 минут. Чтобы время не пропадало зря, автор советует: пока подходит первая партия, формовать вторую.

Жарим правильно: важный нюанс

Теперь — главный секрет, ради которого стоит дочитать до конца. Пышки опускаются в разогретое масло и обжариваются с двух сторон до румяной корочки. Но в чём их жарить — вопрос не праздный.

В первый раз хозяйка готовила на обычной сковороде — и бока пышек остались светлыми, масло до них просто не доставало. Во второй раз она налила масло в небольшую кастрюлю с толстым дном: из-за маленького диаметра пышки оказались полностью погружены в кипящее масло. Результат превзошёл ожидания — равномерная хрустящая корочка со всех сторон и пористый, воздушный мякиш внутри. Именно этот способ автор рекомендует как проверенный.

Ещё пара важных моментов:

Готовые пышки выкладываются в блюдо, застеленное бумажными полотенцами, — они впитают лишнее масло.

Жарятся они очень быстро, поэтому отлучаться от плиты нельзя: следите и вовремя переворачивайте, чтобы угощение не подгорело.

Финальный штрих — щедро посыпать горячие пышки сахарной пудрой.

Подаём к столу

В итоге выходит целый таз румяных, пахнущих сдобой пышек — горячих, мягких и невероятно уютных. Подавать их лучше всего традиционно: со стаканом холодного молока, чашкой ароматного чая или кофе. Такое угощение одинаково хорошо и для воскресного семейного завтрака, и для того, чтобы согреться после прогулки в мороз.

Приятного аппетита!

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