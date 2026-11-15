Пышки, которые не впитывают масло: хозяйки удивляются, узнав главный ингредиент теста
Есть запахи, которые мгновенно возвращают в детство: скрип снега под валенками, мандарины на подоконнике и, конечно, горячие пышки с сахарной пудрой, которые бабушка выкладывала целой горкой на блюдо. Хорошая новость — чтобы повторить это чудо на своей кухне, не нужны ни редкие ингредиенты, ни кулинарное образование. Понадобятся лишь самые простые продукты, час времени и пара секретов, которыми автор рецепта Анастасия Новгородова щедро делится с нашими читателями.
Из указанного количества теста получается около 50 пышек — хватит и на семейное чаепитие, и на угощение для гостей. Но предупреждаем сразу: за столом они долго не задерживаются!
Ингредиенты
- Вода — 300 мл
- Мука — 520 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Дрожжи прессованные — 25 г
- Масло сливочное или маргарин — 30 г
- Водка или любой крепкий алкоголь — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
Загадочная ложка водки в составе — не опечатка, а тот самый профессиональный приём. Алкоголь полностью испаряется при жарке, не оставляя ни вкуса, ни запаха, зато помогает тесту не впитывать лишнее масло и даёт ту самую аппетитную хрустящую корочку.
Замешиваем тесто
Дрожжи нужно растворить в тёплой воде. Анастасия советует ещё более нежный вариант — смешать 150 мл воды со 150 мл молока: пышки на такой смеси получаются особенно мягкими. В жидкость добавляются сахар, соль, растопленное сливочное масло (или маргарин), яйцо и столовая ложка алкоголя — всё тщательно перемешивается.
Далее постепенно всыпается просеянная мука, и замешивается тесто. Здесь кроется вторая хитрость: не стоит «забивать» тесто мукой до упора. В конце замеса вместо муки лучше использовать растительное масло — тогда оно выйдет гладким, мягким и послушным.
Готовое тесто убирается в тёплое место на 45–60 минут. Опытная хозяйка делится лайфхаком: ставит таз на блюдо с горячей водой и накрывает крышкой от сковороды — получается миниатюрная тепличка, в которой тесто поднимается быстро и равномерно.
Формируем пышки
Подошедшее тесто выкладывается на посыпанную мукой поверхность и делится руками на небольшие шарики — должно получиться примерно 50 штук. Дальше два пути: можно сразу формировать пышки, а можно дать шарикам немного отдохнуть и подойти.
Каждый шарик слегка приплюснивается ладонью, в центре проделывается дырочка, которая аккуратно растягивается — так получается классическая форма с «глазком». Заготовкам дают подойти ещё 15–20 минут. Чтобы время не пропадало зря, автор советует: пока подходит первая партия, формовать вторую.
Жарим правильно: важный нюанс
Теперь — главный секрет, ради которого стоит дочитать до конца. Пышки опускаются в разогретое масло и обжариваются с двух сторон до румяной корочки. Но в чём их жарить — вопрос не праздный.
В первый раз хозяйка готовила на обычной сковороде — и бока пышек остались светлыми, масло до них просто не доставало. Во второй раз она налила масло в небольшую кастрюлю с толстым дном: из-за маленького диаметра пышки оказались полностью погружены в кипящее масло. Результат превзошёл ожидания — равномерная хрустящая корочка со всех сторон и пористый, воздушный мякиш внутри. Именно этот способ автор рекомендует как проверенный.
Ещё пара важных моментов:
- Готовые пышки выкладываются в блюдо, застеленное бумажными полотенцами, — они впитают лишнее масло.
- Жарятся они очень быстро, поэтому отлучаться от плиты нельзя: следите и вовремя переворачивайте, чтобы угощение не подгорело.
- Финальный штрих — щедро посыпать горячие пышки сахарной пудрой.
Подаём к столу
В итоге выходит целый таз румяных, пахнущих сдобой пышек — горячих, мягких и невероятно уютных. Подавать их лучше всего традиционно: со стаканом холодного молока, чашкой ароматного чая или кофе. Такое угощение одинаково хорошо и для воскресного семейного завтрака, и для того, чтобы согреться после прогулки в мороз.
Приятного аппетита!
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