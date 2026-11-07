Магазинный паштет больше не покупаю: готовлю намазку из шпрот за 10 минут

Быстрая закуска на завтрак

шпротная намазка быстрый рецепт

Рецепт шпротной намазки

Шпротная намазка отлично заменит магазинный паштет, когда нужна быстрая закуска к завтраку или праздничному столу. Копченая рыба, вареное яйцо и плавленый сыр дают насыщенный вкус, а на приготовление уйдет не больше 10 минут. Наш постоянный автор Галина Смарина делится быстрым рецептом.

Для приготовления понадобится

1 банка шпрот в масле (около 160 г), 2 вареных яйца, 1 плавленый сырок (90 г), 1 небольшой зубчик чеснока, 1–2 столовые ложки майонеза или сметаны, щепотка черного перца. По желанию — пара веточек петрушки или зеленого лука.

Как готовить

Откройте банку шпрот и слегка слейте масло, оставив около одной столовой ложки: оно придаст намазке мягкость. Переложите рыбу в миску и хорошо разомните вилкой. Если попадутся крупные хвостики, их можно убрать.

Заранее сваренные вкрутую и остывшие яйца очистите. Плавленый сырок на 10 минут уберите в морозилку, чтобы его было удобно натирать. Затем натрите сырок и яйца на мелкой терке прямо в миску к шпротам.

Чеснок очистите, пропустите через пресс и добавьте к основной массе. Введите майонез, поперчите. Соль, скорее всего, не понадобится: рыба и сыр уже достаточно соленые.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Для более воздушной, однородной текстуры можно коротко взбить массу блендером, а для фактурной намазки достаточно вилки.

Переложите закуску в баночку и уберите в холодильник на 20 минут, чтобы вкус раскрылся, а масса стала плотнее. Подавайте на подсушенных ломтиках батона, ржаных гренках или хлебцах, украсив зеленью. Хорошо сочетается со свежим огурцом или долькой помидора.

Полезный совет

Чтобы намазка не получилась слишком жирной, промокните шпроты бумажной салфеткой, а майонез замените густой сметаной или натуральным йогуртом. Для яркого вкуса добавьте несколько капель лимонного сока. Храните в закрытой емкости в холодильнике не более 2 суток.

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Похожий вариант намазки из шпрот, яйца и плавленого сыра опубликован на портале «Гастрономъ».