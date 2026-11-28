Тест на грамотность: Столяр — куда падает ударение?
Давайте признаемся честно: сколько раз в жизни вы слышали от мастеров, коллег или даже в строительных магазинах фразу «К вам стОляр приедет»? Звучит привычно, правда? Но так ли это грамотно с точки зрения великого и могучего?
Сегодня мы разбираем одну из самых коварных орфоэпических ловушек русского языка. Специально для вас автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила небольшое упражнение. Готовы проверить себя и узнать, не режет ли ваш слух (или слух ваших коллег) ухо филолога?
Ловушка для профессионалов и обывателей
Слово «столяр» — это классический пример того, как профессиональный жаргон пытается перетянуть одеяло на себя и изменить литературную норму.
В быту и в цехах часто можно услышать ударение на первый слог: стОляр, стОляры. Это удобно, это ритмично, и так говорят все, кто связан с деревом. Но давайте отбросим привычки и обратимся к правилам.
Вопрос: Куда падает ударение в слове «столяр» в единственном и множественном числе?
- На первый слог (стОляр, стОляры)
- На второй слог (столя́р, столяры́)
- На третий слог (столярА)
Не подсматривайте в ответ ниже! Запомните свой вариант, а мы идем дальше.
Раскрываем карты: как говорить правильно?
Если вы выбрали второй вариант, поздравляем! Вы — человек с безупречным языковым чутьем.
Согласно современному орфоэпическому словарю русского языка, единственно верный вариант: Столя́р (ударение на последний слог). Столяры́ (во множественном числе ударение также остается на окончании).
Почему так происходит? Исторически в этом слове ударение всегда было подвижным и смещалось на конец. Вариант «стОляр» — это исключительно профессиональное просторечие. Да, в цеху вас поймут и не поправят, но если вы выступаете на публике, читаете новости или сдаете ЕГЭ по русскому языку, говорите только столя́р.
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