Львам пора готовиться к карьерным переменам, Весам — ловить денежную волну, а неженатым Водолеям — ждать особенной встречи. Что обещают звёзды остальным мужчинам в декабре 2026 года?

Мужской гороскоп на декабрь 2026

Последний месяц 2026 года готовит мужчинам немало сюрпризов. Одним предстоит побороться за место под солнцем, другим — поймать денежную волну, третьим — встретить человека, который может изменить их жизнь.

Кому пора засучить рукава, а кому стоит сбавить обороты? Что приготовили звёзды мужчинам всех знаков зодиака в декабре?

Мужчина-Овен

Наступает время притормаживания. Стоит планировать свои шаги. В карьере может начать лихорадить, но задачи следует решать без спешки и истерик. Так получится справиться. Дома старайтесь не раскачивать лодку, берегите тепло между домочадцами, иначе будете терять энергию, что отразится и на деловой сфере.

Мужчина-Телец

Вам лучше не слушать советов, а в непонятной ситуации полагаться на своё решение. Жизнь может заставить побороться за желаемое, просто так оно не придёт. На работе ожидается загруженность. Расслабляйтесь в занятиях, приятных душе (рыбалка, досуг, хобби).

Мужчина-Близнецы

В декабре нужно засучить рукава и ринуться в бой, если до конца года хотите получить то, что задумано. Придётся занять лидерскую позицию, но и не забывать о налаживании коммуникации. Важна договороспособность. На романтическом фронте возможны приятные знакомства, которые могут перерасти в нечто стоящее. Рискуйте.

Мужчина-Рак

На вас набросают много первоочередных задач из серии непростых. Они будут по плечу, если интуитивно действовать. В профессиональной сфере грядут подвижки, которые открывают горизонты. Опасайтесь трений в семье, пробуйте всё сглаживать. И старайтесь не рисковать, если без этого можно обойтись. Трезвый расчёт важнее.

Мужчина-Лев

Вы давно ожидаете карьерных сдвигов, работая на репутацию. Скоро лёд тронется. Не упустите предложение и не застопоритесь, когда надо взять шанс. Потребуется и настойчивость, и аккуратность, дабы не оконфузиться перед лицом руководства. Задача — не раскаляться попусту, а уметь погасить споры, острые ситуации.

Мужчина-Дева

Вас захватят дела, отложенные в долгий ящик. В профессиональном плане нужно будет что-то решать, но необычным способом. Это как экзамен на прочность. В личном старайтесь больше разряжаться, иначе отношения окажутся тяжким грузом.

Мужчина-Весы

Вас подхватит денежная волна. Захочется добиваться, зарабатывать, копить. Лучше удержаться от пустых трат, возможны внеплановые расходы. На работе можете продвинуться, такой шанс маячит. Но станьте сговорчивым в некоторых моментах. С домочадцами пытайтесь быть более понимающим, иначе — разлад.

Мужчина-Скорпион

Наступает время расширения общения — будут легче завязываться контакты, вы укрепитесь на существующем месте работы. Будьте открыты с руководством, тайны не нужны. Это поможет подрасти — кому в зарплате, кому в репутации, а кому и в карьере. Старайтесь уделять равное время и работе, и личной жизни. Тогда после бурных будней будет отдушина.

Мужчина-Стрелец

От вас потребуется незаурядность — в мыслях, поступках, подходах к решению проблем. Возможны ситуации, которых ранее не было, и придётся их разруливать с креативностью. Это заметят люди, от которых зависит карьера. В семье нежелательно накапливать непонимание. Выговаривайтесь, чтобы не множить обиду.

Мужчина-Козерог

Под закат года появится случай поменять нечто застойное. Вы покинете тягучие ситуации через выход из зоны комфорта. Не прячьте свои умения, показывайте их к месту. Это продвинет на шаг вперёд к тому, что давно висит на повестке.

Мужчина-Водолей

Вы вдруг захотите что-то узнавать, обучаться, ездить куда-то. Появится тяга к развитию, повышению квалификации. Неженатые Водолеи в пути (командировка, поездка, путешествие) могут познакомиться со знаковой для себя фигурой. Выходите за пределы своей сдержанности. Нужно открыться.

Мужчина-Рыбы

Вам придётся планировать месяц шаг за шагом. Разбирайтесь с делами, подводите итоги. В работе стоит быть скрупулёзным, чтобы избежать ошибок. Важно не допустить в семье затяжного конфликта, будьте мягче с домашними, закрывайте глаза на некоторые вещи.

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