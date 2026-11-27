Разминка для глаз в Сочельник: только самые внимательные найдут 5 отличий у новогодней ёлки за 10 секунд

За окном — та самая ночь, о которой потом вспоминают весь год.

Снег падает так тихо, что кажется, будто он боится разбудить спящий город. Крупные мягкие хлопья кружат в воздухе, медленно оседают на подоконник, на ветки, на следы, оставленные кем-то час назад. И всё вокруг светится изнутри: полная луна обвела мир серебром — крыши, сугробы, чёрные силуэты елей. Даже тени сегодня какие-то тёплые.

Сочельник. В доме пахнет хвоей, мандаринами и чем-то ещё — тем, что не называется словами, но узнаётся с порога. Кто-то распутывает гирлянду, кто-то в третий раз перекладывает коробку с игрушками, кто-то просто стоит рядом и держит в руках стеклянный шар — самый старый, семейный, тот, что помнит ещё чьи-то детские ладошки.

Это лучшее время года. Не подарки, не бой часов — а вот эти минуты, когда семья вся вместе, склонившись над одной ёлкой.

А теперь представьте, что где-то на краю такого двора, под той же самой луной, работают маленькие эльфы. Они наряжают ёлочку — старательно, деловито, с чувством. И, кажется, немного напроказничали.

Потому что перед вами две почти одинаковые картинки. Но между ними спрятаны 5 отличий.

Правила простые

Смотрим внимательно , но быстро .

, но . На поиск — всего 10 секунд .

. Отличий ровно 5 : ни больше, ни меньше.

: ни больше, ни меньше. Не подглядывайте в ответ раньше времени — весь смак именно в этих десяти секундах.

Готовы? Устройтесь поудобнее, укутайтесь в плед, сделайте вдох и найдите все отличия за 10 секунд.

Нашли все пять? Тогда давайте сверяться с правильным ответом!

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Не прокручивайте, если хотите попробовать ещё раз!

Правильный ответ: все 5 отличий

Вот они, проказники:

Рождественский носок Венок на стене Узор на ковре Ещё один огонёчек на ёлочке Цвет рубашки у одного из эльфов

Сколько нашли?

5 из 5 — у вас зрение сокола и внимание следопыта.

— у вас зрение сокола и внимание следопыта. 3–4 — отличный результат! Пятое отличие обычно прячется там, куда мы смотрим в последнюю очередь.

— отличный результат! Пятое отличие обычно прячется там, куда мы смотрим в последнюю очередь. 1–2 — вы просто любовались картинкой. И, честно говоря, мы вас понимаем: она для этого и нарисована.

— вы просто любовались картинкой. И, честно говоря, мы вас понимаем: она для этого и нарисована. 0 — значит, вы провели эти 10 секунд в атмосфере Сочельника. Это тоже победа.

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