Суд удовлетворил иск прокуратуры Республики Саха (Якутия) об обращении в доход государства имущества и денежных средств бывшего генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» и его родственников.

Поводом для иска стала антикоррупционная проверка. Прокуратура установила, что на счета экс-чиновника и членов его семьи поступали средства из неподтверждённых источников, а в 2023 году они приобрели дорогую недвижимость, стоимость которой превысила их официальные доходы.

Что взыскано в пользу государства:

Более 37,8 млн рублей и 1,4 тыс. долларов США — денежные средства с ответчиков.

10,1 млн рублей — деньги со счетов несовершеннолетних детей экс-руководителя.

Квартира в Москве стоимостью 12,4 млн рублей.

На какое имущество наложен арест (для обеспечения исполнения решения):

Два внедорожника: Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX 200T.

Ювелирная коллекция: 112 изделий общей стоимостью свыше 34,5 млн рублей.

Недвижимость в Якутске: 8 объектов и земельных участков.

Решение суда об изъятии активов пока не вступило в законную силу.

В релизе надзорного ведомства фамилия ответчика не называется, однако по обстоятельствам дела речь идёт о бывшем директоре Управтодора и экс-депутате Ил Тумэна Семёне Филиппове. В марте 2026 года суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 55 млн рублей за получение взяток от дорожных подрядчиков (приговор уже вступил в силу).