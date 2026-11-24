Якутский городской суд приговорил бывшего следователя к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет.

Осужденный находится в межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере). Помимо реального срока, ему назначен штраф в размере 900 тыс. рублей, а также запрет занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах сроком на 10 лет.

Вместе с тем суд оправдал подсудимого по обвинению в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) в связи с отсутствием состава преступления без права на реабилитацию.

Поскольку осужденный скрылся, его межгосударственный розыск, порученный УФСИН России по Республике Саха (Якутия), продолжается. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.