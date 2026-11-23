Состояние 14-летнего подростка, получившего огнестрельные ранения во время трагедии в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, оценивается как тяжелое. После экстренной операции в районной больнице ребенка эвакуировали в Якутск, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Инцидент произошел 22 ноября: по данным следствия, местный житель застрелил своего 15-летнего сына, тяжело ранил младшего и покончил с собой. Пострадавшего 14-летнего мальчика бригада скорой помощи доставила в Хангаласскую центральную районную больницу. Для спасения подростка из столицы республики в улус оперативно направили специализированную бригаду врачей Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины имени М. Е. Николаева в составе детского хирурга, травматолога, сосудистого хирурга и реаниматолога.

После проведения экстренного хирургического вмешательства и консилиума медики приняли решение о транспортировке пациента в столицу региона. Подростка перевезли в Педиатрический центр Национального центра медицины в Якутске, где он продолжает получать всю необходимую высокотехнологичную помощь. В профильном министерстве подчеркнули, что лечение ребенка находится на особом контроле ведомства.