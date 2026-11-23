Сюрприз от небесной канцелярии: Погода горожан удивит
На большей части республики ожидается небольшой, местами умеренный, в Ленском районе местами сильный снег, в населенных пунктах местами морозные туманы. Ветер умеренный, ночью в Нерюнгринском, Ленском районах местами порывы до 9-14 м/с, на побережье арктических районов до 15-20 м/с, поземки, метели. Температура воздуха ночью -32-37°, на северо-востоке и при прояснении -38-43°, на северо-западе -25-30°, на юго-западе -16-21°, днем -25-30°, в заречье -30-35°, на северо-востоке -35-40°, северо-западе -25-30°, на юге, западе -15-20°, юго-западе -8-13°.
В Якутске небольшой снег, ветер восточный 2-5 м/c. Температура ночью -34-36°, днем -26-28°.
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