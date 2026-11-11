Синоптики обещают до -5 градусов: Вы помните такую зиму?

Аномально теплая и снежная погода установилась на большей части территории Якутии из-за смещения мощных атлантических циклонов со стороны Красноярского края.

В отдельных районах республики в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметки 0…-5 градусов, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Якутского УГМС Саргылана Никитина.

«Погода в западной и южной половине региона будет очень теплой на этой неделе. Якутия находится под влиянием циклонов из Красноярского края. Пик тепла в Якутске был вчера и продолжается сегодня», — рассказывает Никитина.

По данным синоптиков, в столице региона дневная температура в среду держится в пределах минус 10–13 градусов, что существенно выше климатической нормы для середины ноября. На большей части территории республики идет небольшой снег, на юго-западе и юге региона осадки местами умеренные. В арктических районах и на юго-западе порывы ветра достигают 9–14 м/с, наблюдаются поземки.

Согласно прогнозу УГМС, волна тепла задержится в регионе как минимум до конца недели. В четверг и пятницу, 12–13 ноября, снегопады разной интенсивности продолжатся. Температурный фон в ночные часы в центральных и западных районах будет колебаться от 15 до 25 градусов мороза, в то время как на северо-востоке Якутии воздух остынет до минус 34…-39 градусов.

При этом на западе и юге республики во время снегопадов ожидается до минус 5…-10 градусов ночью, а в дневные часы температура здесь будет стабильно держаться в диапазоне от 5 до 10 градусов ниже нуля. В центральных районах днем прогнозируется минус 13–18 градусов, на северо-востоке — до 22–27 градусов мороза. Обстановка на дорогах региона остается под контролем экстренных служб.