Информация от 10 ноября 2026 года

Доверчивость обошлась слишком дорого: Миллионы ушли со счетов

Дистанционные мошенники и воры за минувшие сутки похитили у двух жителей Якутии более 2,1 млн рублей, совершив кражи с их банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры со ссылкой на данные дежурного прокурора.

География киберпреступлений за прошедшие 24 часа охватила два города республики. В Якутске жертвой злоумышленников стал местный житель, лишившийся более 1,7 млн рублей. Аналогичное заявление поступило в правоохранительные органы города Ленска — там с банковского счета потерпевшего было списано свыше 473 тыс. рублей.

Всего по региону за сутки официально зарегистрировано два этих корыстных преступления. По обоим фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, ход расследования и проведение процессуальных проверок находятся на особом контроле органов прокуратуры.

Параллельно в ведомстве озвучили оперативную обстановку на дорогах республики. Тяжких дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за отчетный период в Якутии не зафиксировано. При этом в ходе рейдов инспекторы ГАИ отстранили от управления и задержали 15 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.