Сделали козлами отпущения: Директор проиграл суд

Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал незаконным увольнение двух санитаров Вилюйского специализированного дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов имени Кэтти Марсден. Сотрудники были уволены администрацией после трагической гибели одного из постояльцев, однако судебная коллегия подтвердила грубые нарушения трудового законодательства со стороны руководства интерната, сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Вилюйского районного суда. Согласно судебному акту, учреждение обязано немедленно восстановить работников в должностях, аннулировать записи об увольнении в трудовых книжках и выплатить им в общей сложности более 551 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и заработка за вынужденный прогул.

Поводом для громкого увольнения стал инцидент, произошедший 8 июня 2026 года, когда один из подопечных со склонностью к побегу выпал из окна третьего этажа и погиб. Внутренняя комиссия учреждения обвинила дежурный персонал в ненадлежащем надзоре и рекомендовала расторгнуть с ними договоры. Против увольнения резко выступил профсоюз, указав на безупречный стаж работников и их тяжелые жизненные обстоятельства: один из санитаров является единственным кормильцем в семье, а вторая — многодетная мать, чей старший сын находится в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе разбирательства вскрылись системные недоработки в самом соцучреждении. Проверка Минтруда Якутии показала, что должностные инструкции санитаров вообще не регламентировали периодичность и количество обходов, а журналы учета на этаже не велись, что делало полноценный контроль невозможным из-за плохой организации работы со стороны руководства. В июле 2026 года следственные органы официально отказали в возбуждении уголовного дела в отношении персонала за отсутствием состава преступления.

Главным основанием для признания увольнения незаконным стало нарушение порядка наложения взыскания. Руководство интерната подписало приказы об увольнении в период, когда оба санитара находились на официальном больничном, а их самочувствие ухудшилось на фоне стресса после известия о грядущих санкциях. Несмотря на то, что сотрудники вовремя предупредили старшую медсестру об открытии листков нетрудоспособности, администрация не проверила эту информацию.

Решение суда о восстановлении сотрудников на работе и выплате денежных компенсаций вступило в законную силу.