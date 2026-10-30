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30.10.2026 12:02
чтение: 1 мин
Судебная хроника
#особо тяжкое преступление
#Пьяная ярость

Пьяная ярость превратила ночь в смертельный кошмар

В Амгинском районе к 8 годам лишения свободы осужден мужчина за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он осужден по  ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти потерпевшей).

В суде установлено, что в ночь на 02 июля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гражданской супругой нанес ей многочисленные удары, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм женщина скончалась.

С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

0 комментариев на «“Пьяная ярость превратила ночь в смертельный кошмар”»

  1. Zerba:
    30.10.2026 в 14:02

    почему убийство квалифицируют как «причинение тяжкого вреда здоровью»

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