Пьяная ярость превратила ночь в смертельный кошмар

В Амгинском районе к 8 годам лишения свободы осужден мужчина за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти потерпевшей).

В суде установлено, что в ночь на 02 июля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гражданской супругой нанес ей многочисленные удары, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм женщина скончалась.

С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.