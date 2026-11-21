Итоги мемориала Коркина
Победители и призёры международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина в Якутске 20-21 ноября, 2026
до 57 кг:
1. Ариан Тютрин (Беларусь)
2. Лев Павлов (Республика Саха)
3. Аяндай Ондар (Республика Тыва)
3. Кежик Седен (Республика Тыва)
до 61 кг:
1. Акито Мукаида (Япония)
2. Баир Баяндуев (Республика Бурятия)
3. Яков Павлов (Республика Саха)
3. Бато Сультимов (Республика Бурятия)
до 65 кг:
1. Чаяан Монгуш (Иркутская область)
2. Кежик Монгуш (Иркутская область)
3. Владислав Кривошапкин (Республика Саха)
3. Юлиан Григорьев (Республика Саха)
до 70 кг:
1. Игорь Матвеев (Республика Саха)
2. Константин Топшиноев (Иркутская область)
3. Алик Хадарцев (Московская область)
3. Алибек Осмонов (Кыргызстан)
до 74 кг:
1. Анзор Закуев (Республика Крым-КБР)
2. Владимир Бояновский (Республика Саха)
3. Резуан Кажаров (Республика Адыгея)
3. Алексей Венцель (Республика Саха)
до 79 кг:
1. Никита Сучков (Красноярский край)
2. Дмитрий Куприн (Красноярский край)
3. Ахмед Магомедов (Северная Македония)
3. Дмитрий Будажапов (Иркутская область)
до 86 кг:
1. Артур Найфонов (Ханты-Мансийский автономный округ)
2. Азрет Улимбашев (Красноярский край)
3. Буянто Шадапов (Республика Бурятия)
3. Ваир Бурцев (Республика Саха)
до 92 кг:
1. Азамат Хадзарагов (Запорожская область)
2. Азамат Закуев (Республика Крым)
3. Никита Софронов (Республика Саха)
3. Абубакр Абакаров (Азербайджан)
до 97 кг:
1. Бады-Маадыр Самдан (Республика Тыва)
2. Юрий Иванов (Иркутская область)
3. Константин Пшеничников (Кемеровская область)
3. Александр Гуштын (Беларусь)
до 125 кг:
1. Мухамад Гантемиров (Азербайджан)
2. Никита Хабаров (Республика Саха)
3. Остап Пасенок (Кемеровская область)
3. Харыхан Баппагай (Республика Северная Осетия — Алания)
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