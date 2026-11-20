20 ноября Катрин Балакшина сообщила в соцсети о рождении третьего ребенка в семье: «17.11.2026 вылупился сына». С лета, с памятной гендерной вечеринки известно, что это очередной сын в семье депутата Георгия Балакшина.

С карточки видно, что ребенок родился 17 ноября в 11:57. Его рост 52 см, вес 3 кг 160 грамм.

В семье уже растут двое сыновей – Даниэль, старший ребенок Катрин от первого брака и их совместный сын Алекс. Теперь новорожденный пополнил эти ряды.

У Георгия Руслановича есть сын Дмитрий от первого брака с Марией Балакшиной.

Катрин не скрывала, что мечтала о девочке, чтоб наряжать ее в розовые платья и повязывать бантики. Но супруги все равно любят нового сына.

Зато это были самые заботливые роды, призналась Катрин своим подписчикам в запрещенной соцсети. По фото видно, что счастливый отец хлопочет с новорожденным. А Марию потчуют бульоном с пельменями и якутскими оладьями. Роженица поблагодарила врачей и весь медперсонал.

Пожелаем здоровья маме и малышу!

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