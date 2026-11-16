Пинигину преподнесли необычный подарок с американскими корнями  

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1976 года, заслуженный мастер спорта СССР Павел Пинигин получил необычный подарок от Федерации спортивной борьбы Забайкальского края. Прославленному якутскому атлету торжественно вручили сертификат на чистокровную верховую лошадь. Об этом сообщили в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Якутии «Триумф».

Новый питомец олимпийского чемпиона — забайкальский скакун с американскими корнями по кличке Формигал. Это уже испытанный боец ипподромов, знакомый якутским любителям конного спорта. В августе 2025 года жеребец успешно дебютировал в Якутске на престижных скачках «Дерби Дальнего Востока» среди трехлеток, где завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию за 2 минуты 41,82 секунды.

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