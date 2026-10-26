Якутская журналистка испытывает японцев на честность!

Известная якутская журналистка Ксения Эверест путешествует со своими детьми по Японии. О дорожных приключениях она рассказывает в своем канале.

Так, в городе Атами они невольно проверили на себе, насколько люди в Японии честны.

Ранее Ксения только читала да понаслышке знала, что в Корее и Японии никто не заберет твой кошелёк, если где-то забудешь его.

И вот, якутяне убедились на этом на собственном опыте!

Так и есть! – пишет блогер.

Сдавая багаж, наши путешественники где-то посеяли свой кошелек с долларами. Терять деньги и всегда-то неприятно, а уж в поездке это вообще вопрос выживания. Но это же Япония!

Кошелёк с долларами якутяне нашли на полицейском участке, куда им посоветовали обратиться. Сотрудники багажного отделения, обнаружив чужой кошелек, сдали его в полицию.

Кошелёк приметный, с надписью на русском языке «СЕВЕР».

Так что якутские путешественники лично убедились в исключительной честности и порядочности японцев.

Путешествие якутской журналистки со своими детьми по Японии продолжается.