Якутская журналистка испытывает японцев на честность!
Известная якутская журналистка Ксения Эверест путешествует со своими детьми по Японии. О дорожных приключениях она рассказывает в своем канале.
Так, в городе Атами они невольно проверили на себе, насколько люди в Японии честны.
Ранее Ксения только читала да понаслышке знала, что в Корее и Японии никто не заберет твой кошелёк, если где-то забудешь его.
И вот, якутяне убедились на этом на собственном опыте!
Так и есть! – пишет блогер.
Сдавая багаж, наши путешественники где-то посеяли свой кошелек с долларами. Терять деньги и всегда-то неприятно, а уж в поездке это вообще вопрос выживания. Но это же Япония!
Кошелёк с долларами якутяне нашли на полицейском участке, куда им посоветовали обратиться. Сотрудники багажного отделения, обнаружив чужой кошелек, сдали его в полицию.
Кошелёк приметный, с надписью на русском языке «СЕВЕР».
Так что якутские путешественники лично убедились в исключительной честности и порядочности японцев.
Путешествие якутской журналистки со своими детьми по Японии продолжается.
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