Как гуляли на закрытом банкете на 90-летии Климента Иванова

На этой неделе в Якутии с размахом отметили 90-летие государственного деятеля республики Климента Егоровича Иванова. Официальная часть прошла в Саха театре: юбиляра наградили высшим орденом республики «Полярная звезда», вспомнили принятие Конституции и Федеративного договора, а спикеры со сцены поблагодарили ветерана за вклад в становление новой Якутии. Прозвучало видеопоздравление от Сунтарской средней школы № 3, которой в августе 2026-го присвоили имя Климента Иванова. Наверняка, вам попадались эти новости.

Однако самое интересное, как водится в якутской политике, началось после закрытия занавеса — на закрытом банкете в ресторане «Седьмое небо». Подробности сообщает SakhaLife.

К чести организаторов, о логистике для гостей позаботились заранее: аппарат Ил Тумэна выделил несколько микроавтобусов, которые развезли приглашённых от Саха театра прямо до ресторана. Правда, из-за затянувшейся торжественной части основная масса гостей прибыла на место с опозданием.

На входе всех ждало классическое для «Седьмого неба» испытание — один-единственный лифт на седьмой этаж. Подъём растянулся надолго, создав в холле оживлённую очередь из политиков и общественников. Впрочем, самые прозорливые гости, судя по всему, приехали заранее и к моменту прибытия основного десанта уже вовсю сидели за столами и угощались. Так что запечатлеть нетронутую красоту парадной сервировки не удалось никому.

Меню банкета оказалось классическим для «Седьмого неба», с приятным национальным акцентом. Главные якутские деликатесы подали сразу: строганина, салат «Индигирка», мелко нарезанная печень жеребятины с хаһа, а также традиционные харта и хан. Не поскупились организаторы и на напитки — выбор был внушительным, от разных вин и шампанского до коньяков.

На горячее подавали фирменные бифштексы с картофелем гриль и отлично прожаренную северную рыбу — омуля и чира, которая особенно удалась поварам. Отдельного упоминания заслуживает хлебная корзина с фирменной выпечкой: тарбаховские лепёшки и расстегаи традиционно оказались выше всяких похвал. Завершилось застолье классическим медовым тортом с чаем.

Среди подарков, которые вручали юбиляру, особенно выделился большой портрет от Ил Тумэна с изображением юбиляра с супругой. Большинство же приглашённых вручали виновнику торжества проверенную временем классику — конверты.

Культурная программа вечера оказалась довольно скромной. Перед гостями выступили певица Анастасия Готовцева, этно-группа «Айархаан», прозвучала песня «Сунтаарым мин дойдум» в исполнении «Сунтаар Күөрэгэйэ».

Впрочем, на фоне тёплого застолья, тостов и воспоминаний о бурных девяностых музыкальный фон был лишь приятным дополнением к главному — встрече старых соратников за одним столом.

К юбилею патриарха якутской политики была выпущена его книга воспоминаний тиражом 1 000 экземпляров при поддерке Фонда будущих поколений. Всем гостям в Саха театре подарили книгу на память. Книга людям понравилась, особенно в части семьи и воспоминаний о 17-летнем трагически погибшем сыне Климента Егоровича – Александре Иванове. Работа получилась трогательной, теплой, несет на себе печать времени. Ее активно читали и обсуждали в обществе.

Так в Якутии на государственном уровне отметили 90-летие Климента Егоровича Иванова, дай бог ему здоровья на долгие годы!