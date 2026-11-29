Генеральный директор АО «Водоканал», председатель Федерации легкой атлетики Якутии Анатолий Кырджагасов поделился с подписчиками трогательной и забавной историей о том, как золотые руки его супруги принесли в их дом долгожданный вечерний покой. Как выяснилось, даже у самых дружных и крепких семей бывают свои маленькие бытовые баталии — например, за право первым занять любимое место у телевизора.

По словам руководителя предприятия, его супруга — настоящая мастерица, которая умеет дарить вторую жизнь старым, винтажным вещам. Правда, это хобби требует от главы семейства особой конспирации и физической выносливости.

«Моя супруга настоящая мастерица и я ей иногда только помогаю в части физической работы. На этой фотографии нет ничего покупного. Всё ручной работы и восстановленное, отремонтированное руками моей супруги, и я ею очень горжусь. Единственное неудобство — она находит на мусорной точке или на свалке подходящий заброшенный экспонат, и потом мне приходится таскать и привозить всё найденное домой, конечно же, переодевшись во всё черное и прикрывая лицо», — с юмором признался Анатолий Андреевич.

До недавнего времени в гостиной Кырджагасовых стояло одно такое отреставрированное кресло — настолько удобное, что между супругами за него шла настоящая «незримая борьба»: каждый старался занять трофейное место первым.

Решить вопрос помогла посылка из Амгинского улуса. Оттуда передали точно такое же кресло, которое прежние хозяева уже собирались отправить на свалку из-за его совершенно обветшалого и местами сломанного состояния. Но в руках мастерицы старая мебель преобразилась до неузнаваемости — и в гостиной появился полноценный дуэт.

«Теперь супруга садится на своё кресло, вяжет, смотрит телевизор и болтает по телефону с подругами. А я тоже сажусь на своё законное место, читаю, пью чай и смотрю новости по ТВ. Теперь по вечерам у нас семейный мир да покой», — подытожил гендиректор «Водоканала».

Стоит отметить, что семья Кырджагасовых — образец удивительной гармонии, взаимной поддержки и активного образа жизни. В своих интервью Анатолий Андреевич не раз отмечал, что, рано оставшись круглым сиротой, он мечтал о большой и дружной «7Я» — сегодня у супругов большая многодетная семья, множество внуков, а фамильный герб Кырджагасовых украшает девиз: «Достойную жизнь из поколения в поколение».

А за пределами уютной гостиной жена Анатолия Андреевича — его главный соратник и персональная группа поддержки на беговых трассах. Она сопровождает мужа на всех крупных марафонах в разных городах, помогает на дистанции: вовремя подаёт воду, заботливо отирает пот и при этом умудряется добежать к финишу первой, чтобы успеть сфотографировать своего героя в момент триумфа.

Теперь же после многокилометровых забегов и напряжённых рабочих будней у каждого из супругов есть своё собственное, заслуженное место для отдыха. Наконец в семье Кырджагасовых воцарился мир!

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