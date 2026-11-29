29.11.2026 10:09
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В Чернышевском в цеху обнаружен труп – упал с высоты
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление, где в г. Удачный причинен тяжкий вред здоровью женщины, 1981 г.р., подозреваемый установлен.
В г. Якутске госпитализирован с травмами мужчина, который упал со второго этажа строящегося дома по ул. Курнатовского. В п. Чернышевсий в производственном цеху обнаружен труп мужчины, 1957 г.р., который упал с высоты.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 8 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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Источник: Прокуратура Якутии.
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