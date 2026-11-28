Семейная ссора за столом: в Амгинском районе мужчина убил ножом собственную родственницу

В селе Эмиссы Амгинского района бытовая ссора во время застолья закончилась трагедией. 49-летний мужчина нанес смертельное ранение своей 66-летней родственнице. Подозреваемый уже задержан.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 23 ноября. 49-летний местный житель, который ранее уже был судим, распивал спиртные напитки со своей 66-летней родственницей. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора на почве личной неприязни.

В пылу перепалки мужчина схватился за нож и нанес женщине удар в бедро. Рана оказалась смертельной. Из-за обильной кровопотери пожилая женщина скончалась на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи.

Подозреваемого в убийстве оперативники задержали в ближайшее время. Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы собрать и закрепить доказательную базу. Мужчине, чьи действия привели к гибели родственницы, грозит длительный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

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