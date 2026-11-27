С виду простой пример, но многие ошибаются: сможете решить его за 20 секунд?
Вы уверены, что помните школьные правила математики? Тогда попробуйте решить этот пример без калькулятора. На первый взгляд здесь нет ничего сложного: обычные числа, четыре арифметических действия и скобки. Но именно такие задачки нередко заставляют взрослых задуматься. Стоит немного поторопиться, и правильный ответ ускользает. Учитель математики Евгений Садовников подготовил для вас математический пример с ответом.
Проверьте себя: сможете ли вы справиться с математической ловушкой за 20 секунд?
Математическая головоломка: какой ответ правильный?
Посмотрите на выражение:
25 + 25 × 5 − 25 : 5 + (25 − 5) × 5 = ?
Не торопитесь!
Здесь важно не только правильно считать, но и соблюдать порядок действий.
Засеките 20 секунд. Попробуйте решить пример самостоятельно, не пользуясь калькулятором.
Уже получили ответ? Запомните его, прежде чем читать дальше.
Почему этот пример вызывает затруднения
В математических головоломках часто используются простые числа, которые создают ложное ощущение лёгкости.
Человек видит знакомые цифры и начинает выполнять действия последовательно, забывая о математических правилах.
Но складывать, умножать и делить числа в произвольном порядке нельзя.
Вспомним главное правило:
- Сначала выполняются действия в скобках.
- Затем умножение и деление — слева направо.
- После этого сложение и вычитание — также слева направо.
Именно последовательность действий определяет правильный результат.
Правильный ответ: проверяем себя
Разберём пример по шагам.
Исходное выражение:
25 + 25 × 5 − 25 : 5 + (25 − 5) × 5
Шаг 1. Выполняем действие в скобках.
25 − 5 = 20
Получаем:
25 + 25 × 5 − 25 : 5 + 20 × 5
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
25 × 5 = 125
25 : 5 = 5
20 × 5 = 100
Теперь выражение выглядит так:
25 + 125 − 5 + 100
Шаг 3. Складываем и вычитаем.
25 + 125 = 150
150 − 5 = 145
145 + 100 = 245
Правильный ответ — 245!
Если у вас получилось именно это число, поздравляем! Вы не забыли основные правила арифметики.
Что говорит ваш результат?
Решили за 20 секунд?
Отлично! Вы быстро ориентируетесь в вычислениях и умеете сохранять концентрацию даже при ограниченном времени.
Нашли ответ, но потратили больше времени?
Точность важнее скорости. Вы сумели последовательно выполнить действия и избежать арифметической ошибки.
Получилось другое число?
Возможно, вы поторопились или пропустили один из этапов вычисления. Попробуйте решить пример ещё раз, внимательно соблюдая порядок действий.
Такие задачи — не научный тест интеллекта, а увлекательная тренировка устного счёта и внимательности.
Почему полезно решать математические головоломки
В повседневной жизни мы всё чаще пользуемся калькуляторами и смартфонами. Поэтому даже простые вычисления иногда заставляют задуматься.
Небольшие математические задания помогают практиковаться в устном счёте, повторять школьные правила и тренировать сосредоточенность.
Особенно интересно решать такие примеры вместе с семьёй. Можно устроить небольшое соревнование и выяснить, кто быстрее получит правильный ответ.
Как напоминают специалисты образовательной платформы «Фоксфорд» в материале о порядке арифметических действий, при вычислении числовых выражений важно соблюдать определённую последовательность: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после чего сложение и вычитание. Действия одинакового приоритета выполняются слева направо.
Именно нарушение этого правила чаще всего приводит к неправильному ответу в подобных математических головоломках.
А вы справились с первого раза?
Не спешите раскрывать решение друзьям!
Отправьте им этот пример и предложите найти ответ за 20 секунд без калькулятора.
А какое число получилось у вас с первой попытки — 245 или другое?
Напишите свой результат в комментариях. Проверим, сколько читателей SakhaLife.ru справятся с этой математической ловушкой!
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