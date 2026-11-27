Всего несколько действий, но ошибиться удивительно легко! Проверьте свои математические навыки и попробуйте решить пример за 20 секунд без калькулятора. Главное — не забыть школьное правило.

математический пример с ответом

Вы уверены, что помните школьные правила математики? Тогда попробуйте решить этот пример без калькулятора. На первый взгляд здесь нет ничего сложного: обычные числа, четыре арифметических действия и скобки. Но именно такие задачки нередко заставляют взрослых задуматься. Стоит немного поторопиться, и правильный ответ ускользает. Учитель математики Евгений Садовников подготовил для вас математический пример с ответом.

Проверьте себя: сможете ли вы справиться с математической ловушкой за 20 секунд?

Математическая головоломка: какой ответ правильный?

Посмотрите на выражение:

25 + 25 × 5 − 25 : 5 + (25 − 5) × 5 = ?

Не торопитесь!

Здесь важно не только правильно считать, но и соблюдать порядок действий.

Засеките 20 секунд. Попробуйте решить пример самостоятельно, не пользуясь калькулятором.

Уже получили ответ? Запомните его, прежде чем читать дальше.

Почему этот пример вызывает затруднения

В математических головоломках часто используются простые числа, которые создают ложное ощущение лёгкости.

Человек видит знакомые цифры и начинает выполнять действия последовательно, забывая о математических правилах.

Но складывать, умножать и делить числа в произвольном порядке нельзя.

Вспомним главное правило:

Сначала выполняются действия в скобках.

Затем умножение и деление — слева направо.

После этого сложение и вычитание — также слева направо.

Именно последовательность действий определяет правильный результат.

Правильный ответ: проверяем себя

Разберём пример по шагам.

Исходное выражение:

25 + 25 × 5 − 25 : 5 + (25 − 5) × 5

Шаг 1. Выполняем действие в скобках.

25 − 5 = 20

Получаем:

25 + 25 × 5 − 25 : 5 + 20 × 5

Шаг 2. Выполняем умножение и деление.

25 × 5 = 125

25 : 5 = 5

20 × 5 = 100

Теперь выражение выглядит так:

25 + 125 − 5 + 100

Шаг 3. Складываем и вычитаем.

25 + 125 = 150

150 − 5 = 145

145 + 100 = 245

Правильный ответ — 245!

Если у вас получилось именно это число, поздравляем! Вы не забыли основные правила арифметики.

Что говорит ваш результат?

Решили за 20 секунд?

Отлично! Вы быстро ориентируетесь в вычислениях и умеете сохранять концентрацию даже при ограниченном времени.

Нашли ответ, но потратили больше времени?

Точность важнее скорости. Вы сумели последовательно выполнить действия и избежать арифметической ошибки.

Получилось другое число?

Возможно, вы поторопились или пропустили один из этапов вычисления. Попробуйте решить пример ещё раз, внимательно соблюдая порядок действий.

Такие задачи — не научный тест интеллекта, а увлекательная тренировка устного счёта и внимательности.

Почему полезно решать математические головоломки

В повседневной жизни мы всё чаще пользуемся калькуляторами и смартфонами. Поэтому даже простые вычисления иногда заставляют задуматься.

Небольшие математические задания помогают практиковаться в устном счёте, повторять школьные правила и тренировать сосредоточенность.

Особенно интересно решать такие примеры вместе с семьёй. Можно устроить небольшое соревнование и выяснить, кто быстрее получит правильный ответ.

Как напоминают специалисты образовательной платформы «Фоксфорд» в материале о порядке арифметических действий, при вычислении числовых выражений важно соблюдать определённую последовательность: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после чего сложение и вычитание. Действия одинакового приоритета выполняются слева направо.

Именно нарушение этого правила чаще всего приводит к неправильному ответу в подобных математических головоломках.

А вы справились с первого раза?

Не спешите раскрывать решение друзьям!

Отправьте им этот пример и предложите найти ответ за 20 секунд без калькулятора.

А какое число получилось у вас с первой попытки — 245 или другое?

Напишите свой результат в комментариях. Проверим, сколько читателей SakhaLife.ru справятся с этой математической ловушкой!

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