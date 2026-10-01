Математический тест на логику: Реши пример 6 + 6 : 6(6 + 6) — 6

Проверьте себя: 90% людей ошибаются в этом примере с шестёрками

Простой на вид пример, который ставит в тупик: 6 + 6 : 6(6 + 6) − 6

Многие уверены, что после школы математика им больше не пригодится. Но на самом деле мы пользуемся ею постоянно: считаем сдачу в магазине, прикидываем, хватит ли бензина до дома, сравниваем цены за килограмм, делим счёт в кафе, рассчитываем проценты по кредиту или скидку на распродаже. Умение быстро и правильно считать в уме — это не школьный пережиток, а полезный навык, который экономит деньги и время.

Кроме того, математика отлично тренирует логическое мышление и внимательность. И проверить, насколько эти качества у вас в форме, можно с помощью простого на первый взгляд примера.

Задание

Перед вами пример, состоящий всего из шести шестёрок:

6 + 6 : 6(6 + 6) − 6 = ?

Попробуйте решить его самостоятельно — без калькулятора, ручки и бумаги. Только в уме. Засеките время: у вас есть 30 секунд.

Главный подвох здесь не в вычислениях (цифры простые), а в порядке действий. Именно на нём «спотыкается» большинство людей.

Готовы? Записали свой ответ? Тогда проверяем.

Решение

Вспоминаем правило порядка действий:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем умножение и деление — слева направо, в порядке их записи. В последнюю очередь — сложение и вычитание, тоже слева направо.

Шаг 1. Скобки.

6 + 6 = 12.

Пример принимает вид: 6 + 6 : 6 · 12 − 6.

Обратите внимание: запись 6(6 + 6) означает умножение — знак «·» просто опущен.

Шаг 2. Деление и умножение слева направо.

Сначала деление: 6 : 6 = 1.

Затем умножение: 1 · 12 = 12.

Пример принимает вид: 6 + 12 − 6.

Шаг 3. Сложение и вычитание слева направо.

6 + 12 = 18.

18 − 6 = 12.

Ответ: 12.

Где чаще всего ошибаются

Самая распространённая ошибка — сначала умножить 6 на скобку, а уже потом делить: 6 : (6 · 12) = 6 : 72 = 1/12. Тогда получается 6 + 1/12 − 6 = 1/12.

Такой подход возникает из-за того, что число, «прилипшее» к скобке, интуитивно хочется воспринимать как единое целое. Однако по общепринятым школьным правилам опущенный знак умножения не даёт действию приоритета: умножение и деление равноправны и выполняются строго слева направо. Если бы автор примера хотел, чтобы 6(6 + 6) считалось первым, он должен был бы взять эту часть в дополнительные скобки.

Так что если у вас получилось 12 — поздравляем, вы отлично помните школьную программу и внимательно относитесь к деталям. Если нет — ничего страшного, теперь вы точно не попадётесь на эту ловушку.

Интересный факт

Споры о подобных примерах — не редкость. В 2019 году выражение 8 : 2(2 + 2) буквально взорвало интернет: миллионы людей по всему миру разделились на два лагеря — одни получали 16, другие 1. Дискуссия дошла до математиков из ведущих университетов и даже до разработчиков калькуляторов: оказалось, что разные модели калькуляторов выдают разные ответы на одно и то же выражение!

Вывод из этой истории простой: математика — наука точная, но запись должна быть однозначной. Поэтому в серьёзных вычислениях и в программировании никогда не экономят на скобках. Как говорят математики, «лишних скобок не бывает».

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