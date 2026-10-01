Авксентьева: На все эти популистские обещания денег нет!
«Денег нет»: Авксентьева после выборов предупредила о повышении тарифов ЖКХ
На первом заседании Госдумы девятого созыва депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева заявила, что выполнить многие предвыборные обещания будет сложно — на них, по ее словам, «денег нет».
«Мы много популистских обещаний слышали во время предвыборной кампании: и про ипотеку под 3%, и про повышение пенсий и всех социальных выплат. Но мы прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет», — сказала Авксентьева.
По ее словам, главным вызовом для властей сейчас становится бюджет. При этом, как заявила депутат, предстоит тяжелый вопрос о повышении тарифа ЖКХ.
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