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26.09.2026 14:46
чтение: 1 мин
Политика
#выборы в госдуму
#петр шамаев

Петр Шамаев зарегистрирован депутатом Госдумы РФ

Шамаев Петр Виталиевич зарегистрирован депутатом Госдумы РФ девятого созыва! — сообщает Центризбирком Якутии.

Сегодня на заседании Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ № 29» члены комиссии единогласно приняли решение о регистрации Шамаева Петра Виталиевича депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ№ 29».

Шамаеву Петру Виталиевичу выдано удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы. Поздравляем депутата Петра Виталиевича!

Петр Шамаев: от защиты страны — к защите интересов людей

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Источник: ЦИК Якутии
Фото: ЦИК Якутии

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