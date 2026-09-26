Петр Шамаев зарегистрирован депутатом Госдумы РФ
Шамаев Петр Виталиевич зарегистрирован депутатом Госдумы РФ девятого созыва! — сообщает Центризбирком Якутии.
Сегодня на заседании Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ № 29» члены комиссии единогласно приняли решение о регистрации Шамаева Петра Виталиевича депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ№ 29».
Шамаеву Петру Виталиевичу выдано удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы. Поздравляем депутата Петра Виталиевича!
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