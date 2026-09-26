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26.09.2026 11:09
чтение: 1 мин
Происшествия
#мчс по якутии
#пожар в якутске

Пожар в здании ресторана «Шеф Чжан» и магазина «Сира»

пожар в здании

Пожар в здании на Кирова в Якутске повредил магазин на площади 200 кв.м. Ранее в соцсетях опубликовали фото и видео очевидцев пожара в здании на улице Кирова, где расположены ресторан «Шеф Чжан» и магазин одежды «Сира».

Как сообщило МЧС по Якутии, 25 сентября в 17:14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании на ул. Кирова в г. Якутске. К месту вызова были направлены силы 5 пожарно-спасательного отряда МЧС России.

Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка и разбор конструкций. Предварительно, в результате пожара огнем повреждено помещение магазина на 1 этаже на площади 200 кв.м. На тушение привлечены 41 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина, виновные и ущерб устанавливаются.

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Источник: МЧС по Якутии
Фото: МЧС по Якутии

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