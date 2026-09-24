Смертельный удар: Убийца — женщина

Убийство, кража и нападение собаки на ребенка: сводка происшествий в Якутии за сутки

Сводка дежурного прокурора

В Якутии за прошедшие сутки зарегистрированы 6 преступлений, сообщает в четверг утром прокуратура республики.

В поселке Белая Гора Абыйского района совершено убийство мужчины 1978 года рождения. Подозреваемая установлена.

В Якутске поступило заявление о краже из квартиры денежных средств в сумме 152 тыс. рублей.

В Томпонском районе у жительницы поселка Хандыга по схеме «установка домофона» путем обмана похищено 200 тыс. рублей.

В Якутске возбуждено уголовное дело о получении средств социальной помощи в сумме 500 тыс. рублей путем предоставления подложных документов.

В столице региона выявлен факт незаконного хранения оружия.

В Алданском районе пресечен факт повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Якутска проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка 2015 года рождения возле подъезда одного из многоквартирных домов по улице 50 лет Советской Армии.

ДТП со смертельным исходом не зарегистрировано. Задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.