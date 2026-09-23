Шоколадная корочка, а внутри — нежная начинка: готовим брауни с вишней

Насыщенный шоколад, сочные ягоды и чуть влажная серединка — этот десерт хорош даже без крема и глазури.

брауни с вишней

Если хочется домашней выпечки, но нет желания раскатывать коржи и собирать сложный торт, приготовьте брауни с вишней. Тесто легко замешать обычным венчиком, а после остывания останется только нарезать десерт на аккуратные квадраты.

Вишня добавляет лёгкую кислинку и хорошо оттеняет вкус тёмного шоколада. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды — главное, удалить косточки и дать стечь лишнему соку.

Главный секрет удачного брауни — вовремя достать его из духовки. В отличие от обычного бисквита, его не нужно выпекать до совершенно сухой шпажки: середина должна остаться мягкой, но не сырой.

Что понадобится для приготовления?

На квадратную форму размером 20 × 20 см:

Тёмный шоколад с содержанием какао 60–70% — 180 г;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 150 г;

куриные яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 90 г;

какао-порошок без сахара — 20 г;

вишня без косточек — 150 г, вес после размораживания и стекания сока;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. ложка, по желанию.

Разрыхлитель здесь не нужен: брауни ценят за плотную, нежную текстуру, а не за пышность.

Пошаговый процесс

Подготовьте форму и ягоды. Разогрейте духовку до 175 °C в режиме «верх-низ». Застелите форму пергаментом, оставив выступающие края: за них будет удобно достать готовую выпечку. Замороженную вишню заранее разморозьте в дуршлаге и промокните бумажным полотенцем.

Растопите шоколад с маслом. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте нарезанное масло и прогрейте на водяной бане. Помешивайте до однородности и следите, чтобы в миску не попала вода. Снимите с нагрева и немного остудите: смесь должна быть тёплой, не горячей.

Замесите тесто. В отдельной миске соедините яйца, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешивайте венчиком около минуты, не взбивая в пышную пену. Влейте шоколадную смесь.

Просейте сверху муку с какао и аккуратно вмешайте лопаткой. Как только исчезнут сухие участки, остановитесь: долго вымешивать тесто не стоит. Добавьте примерно две трети вишни.

Отправьте в духовку. Переложите тесто в форму, разровняйте и распределите сверху оставшиеся ягоды, слегка вдавливая их. Выпекайте ориентировочно 25–35 минут. Точное время зависит от духовки и материала формы.

У готового брауни края схватываются, а центр остаётся мягким, но уже не колышется как жидкое тесто. На шпажке, введённой в тесто, а не в ягоду, допустимы влажные крошки — жидких следов быть не должно.

Дайте десерту остыть. Оставьте брауни в форме до полного остывания. Для более аккуратной нарезки затем уберите его в холодильник на 1–2 часа. Нарежьте небольшими квадратами ножом, вытирая лезвие после каждого разреза.

С чем подавать?

Брауни вкусен сам по себе, но для праздничной подачи можно добавить шарик ванильного мороженого или ложку густого натурального йогурта. Дополнительный шоколадный соус не обязателен: десерт и без него получается насыщенным.

Храните брауни с вишней в закрытом контейнере в холодильнике до 3–4 дней. Перед подачей дайте порции немного согреться при комнатной температуре — так шоколадная середина станет мягче.