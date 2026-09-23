Шоколадная корочка, а внутри — нежная начинка: готовим брауни с вишней
Если хочется домашней выпечки, но нет желания раскатывать коржи и собирать сложный торт, приготовьте брауни с вишней. Тесто легко замешать обычным венчиком, а после остывания останется только нарезать десерт на аккуратные квадраты.
Вишня добавляет лёгкую кислинку и хорошо оттеняет вкус тёмного шоколада. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды — главное, удалить косточки и дать стечь лишнему соку.
Главный секрет удачного брауни — вовремя достать его из духовки. В отличие от обычного бисквита, его не нужно выпекать до совершенно сухой шпажки: середина должна остаться мягкой, но не сырой.
Что понадобится для приготовления?
На квадратную форму размером 20 × 20 см:
- Тёмный шоколад с содержанием какао 60–70% — 180 г;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 150 г;
- куриные яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 90 г;
- какао-порошок без сахара — 20 г;
- вишня без косточек — 150 г, вес после размораживания и стекания сока;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 ч. ложка, по желанию.
Разрыхлитель здесь не нужен: брауни ценят за плотную, нежную текстуру, а не за пышность.
Пошаговый процесс
Подготовьте форму и ягоды. Разогрейте духовку до 175 °C в режиме «верх-низ». Застелите форму пергаментом, оставив выступающие края: за них будет удобно достать готовую выпечку. Замороженную вишню заранее разморозьте в дуршлаге и промокните бумажным полотенцем.
Растопите шоколад с маслом. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте нарезанное масло и прогрейте на водяной бане. Помешивайте до однородности и следите, чтобы в миску не попала вода. Снимите с нагрева и немного остудите: смесь должна быть тёплой, не горячей.
Замесите тесто. В отдельной миске соедините яйца, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешивайте венчиком около минуты, не взбивая в пышную пену. Влейте шоколадную смесь.
Просейте сверху муку с какао и аккуратно вмешайте лопаткой. Как только исчезнут сухие участки, остановитесь: долго вымешивать тесто не стоит. Добавьте примерно две трети вишни.
Отправьте в духовку. Переложите тесто в форму, разровняйте и распределите сверху оставшиеся ягоды, слегка вдавливая их. Выпекайте ориентировочно 25–35 минут. Точное время зависит от духовки и материала формы.
У готового брауни края схватываются, а центр остаётся мягким, но уже не колышется как жидкое тесто. На шпажке, введённой в тесто, а не в ягоду, допустимы влажные крошки — жидких следов быть не должно.
Дайте десерту остыть. Оставьте брауни в форме до полного остывания. Для более аккуратной нарезки затем уберите его в холодильник на 1–2 часа. Нарежьте небольшими квадратами ножом, вытирая лезвие после каждого разреза.
С чем подавать?
Брауни вкусен сам по себе, но для праздничной подачи можно добавить шарик ванильного мороженого или ложку густого натурального йогурта. Дополнительный шоколадный соус не обязателен: десерт и без него получается насыщенным.
Храните брауни с вишней в закрытом контейнере в холодильнике до 3–4 дней. Перед подачей дайте порции немного согреться при комнатной температуре — так шоколадная середина станет мягче.
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