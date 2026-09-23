Вместо хлеба к супу и чаю: мягкие сырные лепёшки на кефире без дрожжей

Домашняя выпечка лепёшки на кефире

сырные лепёшки на кефире

Когда хочется домашней выпечки, но нет времени ждать, пока поднимется тесто, выручат сырные лепёшки на кефире. Их готовят на обычной сковороде, без духовки и долгой расстойки. Снаружи получается румяная корочка, а внутри — мягкое тесто с сыром.

Такие лепёшки удобно подать к супу, дополнить ими овощной салат или съесть ещё тёплыми со сметаной. Подойдёт любой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится.

Ингредиенты на 6 лепёшек

Пшеничная мука — 280–320 г;

кефир — 200 мл;

полутвёрдый сыр — 100 г;

растительное масло — 1 ст. ложка в тесто;

сахар — 1 ч. ложка;

соль — ⅓ ч. ложки;

пищевая сода — ½ ч. ложки без горки;

немного растительного масла для сковороды;

сливочное масло для смазывания — по желанию.

Если сыр солёный, количество соли в тесте лучше уменьшить.

Как приготовить

Смешиваем жидкую основу

Налейте в миску кефир комнатной температуры. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на пару минут. Затем всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло.

Отдельно гасить соду уксусом не нужно: она вступит в реакцию с кислотой кефира.

Добавляем сыр и муку

Натрите сыр на мелкой или средней тёрке и вмешайте в кефирную основу. Постепенно добавляйте муку, начиная с 280 г.

Замесите мягкое, немного липкое тесто. Не старайтесь сразу сделать его совершенно сухим: избыток муки превратит нежные лепёшки в плотные. Накройте миску и оставьте на 10 минут — после отдыха тесто будет легче раскатывать.

Формируем лепёшки

Слегка присыпьте стол мукой. Разделите тесто на шесть частей, каждую округлите и раскатайте до толщины примерно 5–7 мм.

При желании добавьте в тесто немного мелко нарезанного укропа. Сыр и зелень дадут достаточно вкуса даже без начинки.

Готовим на сковороде

Разогрейте сковороду и смажьте её тонким слоем растительного масла. Выкладывайте лепёшки по одной и готовьте на умеренно слабом огне под крышкой примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

Ориентируйтесь не только на время: поверхность должна подрумяниться, а тесто внутри — полностью пропечься. Если корочка темнеет слишком быстро, уменьшите нагрев. Первую лепёшку можно разрезать, чтобы проверить середину.

Как сохранить мягкость

Готовые лепёшки по желанию слегка смажьте сливочным маслом, сложите стопкой и прикройте чистым полотенцем. Дайте им полежать несколько минут и подавайте тёплыми, пока сыр внутри остаётся мягким.

Главный секрет здесь простой: не забивать тесто мукой и не торопить обжарку сильным огнём. Тогда лепёшки успеют приготовиться внутри, не пересушившись снаружи.

Другой вариант сырных лепёшек на кефире — в рецепте „Гастронома“: Сырные лепёшки на кефире на сковороде — «Гастрономъ».