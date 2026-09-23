Вместо хлеба к супу и чаю: мягкие сырные лепёшки на кефире без дрожжей
Когда хочется домашней выпечки, но нет времени ждать, пока поднимется тесто, выручат сырные лепёшки на кефире. Их готовят на обычной сковороде, без духовки и долгой расстойки. Снаружи получается румяная корочка, а внутри — мягкое тесто с сыром.
Такие лепёшки удобно подать к супу, дополнить ими овощной салат или съесть ещё тёплыми со сметаной. Подойдёт любой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится.
Ингредиенты на 6 лепёшек
- Пшеничная мука — 280–320 г;
- кефир — 200 мл;
- полутвёрдый сыр — 100 г;
- растительное масло — 1 ст. ложка в тесто;
- сахар — 1 ч. ложка;
- соль — ⅓ ч. ложки;
- пищевая сода — ½ ч. ложки без горки;
- немного растительного масла для сковороды;
- сливочное масло для смазывания — по желанию.
Если сыр солёный, количество соли в тесте лучше уменьшить.
Как приготовить
Смешиваем жидкую основу
Налейте в миску кефир комнатной температуры. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на пару минут. Затем всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло.
Отдельно гасить соду уксусом не нужно: она вступит в реакцию с кислотой кефира.
Добавляем сыр и муку
Натрите сыр на мелкой или средней тёрке и вмешайте в кефирную основу. Постепенно добавляйте муку, начиная с 280 г.
Замесите мягкое, немного липкое тесто. Не старайтесь сразу сделать его совершенно сухим: избыток муки превратит нежные лепёшки в плотные. Накройте миску и оставьте на 10 минут — после отдыха тесто будет легче раскатывать.
Формируем лепёшки
Слегка присыпьте стол мукой. Разделите тесто на шесть частей, каждую округлите и раскатайте до толщины примерно 5–7 мм.
При желании добавьте в тесто немного мелко нарезанного укропа. Сыр и зелень дадут достаточно вкуса даже без начинки.
Готовим на сковороде
Разогрейте сковороду и смажьте её тонким слоем растительного масла. Выкладывайте лепёшки по одной и готовьте на умеренно слабом огне под крышкой примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
Ориентируйтесь не только на время: поверхность должна подрумяниться, а тесто внутри — полностью пропечься. Если корочка темнеет слишком быстро, уменьшите нагрев. Первую лепёшку можно разрезать, чтобы проверить середину.
Как сохранить мягкость
Готовые лепёшки по желанию слегка смажьте сливочным маслом, сложите стопкой и прикройте чистым полотенцем. Дайте им полежать несколько минут и подавайте тёплыми, пока сыр внутри остаётся мягким.
Главный секрет здесь простой: не забивать тесто мукой и не торопить обжарку сильным огнём. Тогда лепёшки успеют приготовиться внутри, не пересушившись снаружи.
Другой вариант сырных лепёшек на кефире — в рецепте „Гастронома“: Сырные лепёшки на кефире на сковороде — «Гастрономъ».
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