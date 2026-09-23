Старые полотенца не выбрасываю — режу на части: 4 полезные идеи для дачи

Выцвели, потрепались по краям и больше не радуют глаз? Для ванной такие полотенца уже не годятся, а вот на даче ещё пригодятся.

что сделать из старых полотенец

После разбора бельевого шкафа нередко остаётся стопка старых полотенец. Пользоваться ими уже не хочется, но и отправлять в мусор крепкую ткань жалко. Особенно если впереди дачный сезон: впитывающий материал пригодится и для ухода за растениями, и для небольших хозяйственных работ.

Перед переделкой полотенца нужно постирать и полностью высушить. Если ткань сильно истончилась, крошится или покрылась плесенью, для таких поделок она не подойдёт.

Что сделать из старых полотенец: Мягкие подвязки для растений

Из старого полотенца можно сделать широкие полоски для подвязки томатов к опорам. В отличие от тонкой бечёвки, они распределяют нагрузку по большей площади и меньше давят на стебель.

Нарежьте прочную ткань полосами шириной примерно 3–4 сантиметра. Длину подбирайте под толщину опоры и расстояние до растения. Подвязку закрепляйте свободной «восьмёркой»: одна петля вокруг колышка, другая — вокруг стебля.

Не затягивайте узел вплотную. По мере роста растения подвязки нужно проверять и при необходимости ослаблять. Учтите и погоду: махровая ткань долго сохнет, поэтому в сыром, плохо проветриваемом месте лучше использовать специальные садовые крепления.

Как отмечает РБК Life, для подвязки томатов подходят мягкие тканевые полоски. Закреплять стебель рекомендуют свободной петлёй или «восьмёркой», не затягивая узел, чтобы не мешать росту растения.

Вкладыши в наколенники для работы у грядки

Пропалывать грядку или высаживать рассаду удобнее, если под коленями есть мягкая опора. Старое полотенце можно сложить в несколько слоёв и прошить по краям, получив съёмную подушечку для садового наколенника.

Размер подбирайте так, чтобы вкладыш не сбивался при движении. Слишком толстый делать не стоит: он должен смягчать давление, а не мешать устойчиво опираться на землю.

Саму ткань лучше не класть прямо на мокрую почву. Используйте её внутри влагостойкого чехла, а после работы доставайте и просушивайте. Такой вкладыш легко постирать отдельно.

Чехлы для хранения пустых горшков

Керамические горшки удобно складывать один в другой, но при перестановке их стенки и края могут царапаться и скалываться. Здесь пригодятся мягкие прокладки из полотенца.

Вырежьте куски ткани так, чтобы они разделяли не только донышки, но и боковые стенки соседних горшков. Для небольших ёмкостей достаточно квадратных лоскутов, а для крупных можно сшить простые мешочки.

Перед хранением горшки следует очистить и хорошо высушить. Не собирайте слишком высокую стопку и не вдавливайте ёмкости друг в друга: ткань смягчает соприкосновение, но не спасает керамику от сильного давления.

Моющиеся накладки на швабру

Если у плоской швабры износилась насадка, её временно заменит кусок старого махрового полотенца. Он пригодится для уборки веранды, летней кухни или подсобного помещения.

Положите основание швабры на ткань и наметьте прямоугольник с запасом по краям. Для модели с зажимами достаточно закрепить лоскут под ними. Если зажимов нет, можно сшить накладку с кармашками по двум коротким сторонам — предварительно проверив, позволяет ли конструкция её надевать.

Обрезанные края лучше подшить, чтобы нитки не осыпались. После уборки накладку нужно снять, выстирать и расправить для сушки.

Главное — не превращать старые полотенца в новую залежь ненужных вещей. Сделайте столько заготовок, сколько действительно будете использовать: несколько подвязок, пару накладок для уборки и прокладки для горшков. Тогда освободится и полка в шкафу, и место в дачном сарае.