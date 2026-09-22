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сегодня 23 сентября день рождения

Сегодня 23 сентября день рождения руководителя, депутата и артиста

Сегодня, 23 сентября исполнилось 55 лет Андрею Михайловичу НАХОДКИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.

В этот же день исполнилось 50 лет Иннокентию Егоровичу ЛУКОВЦЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), артисту театра и кино.

Сегодня исполнилось 45 лет Денису Яковлевичу ДИКИХ, главному федеральному инспектору по Республике Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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