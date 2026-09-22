В Якутске обновляется автобусный парк

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Якутске не только ремонтируются дороги, но и обновляется автобусный парк – это важная часть системной работы по повышению качества городской среды и улучшению повседневной жизни горожан.

В Якутск прибыл первый автобус среднего класса марки ПАЗ «Вектор NEXT» и сейчас проходит все необходимые процедуры для выхода на линию, в которые входит технический осмотр и подготовка к эксплуатации. Специалисты тщательно проверяют каждую машину, чтобы гарантировать безопасность и надёжность перевозок.

Остальные 18 автобусов марки «Волгабас 5270GH» будут доставлены в город до конца октября. Всего автобусный парк Якутска обновится 19 новыми автобусами – такой масштабный шаг позволит заметно повысить регулярность рейсов, сократить интервалы движения на ключевых маршрутах и сделать общественный транспорт более удобным для пассажиров, включая маломобильные группы населения.

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