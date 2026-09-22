Какие машины чаще всего угоняют в России

Не Porsche и не Mercedes. Аналитики DELTA: доля китайских автомобилей в структуре угонов выросла с 1% до 27%, а главным инструментом угонщиков стал электронный взлом

Какие автомобили угоняют чаще всего

По данным экосистемы решений для безопасности DELTA, чаще всего в России угоняют автомобили Kia и Hyundai — 17% страховых случаев приходится на каждую из этих марок. Самая угоняемая модель — Kia Stinger, до 14% случаев. В список часто угоняемых марок также входят LADA и Lexus.

Доля автомобилей китайских брендов в общей структуре угонов выросла с менее 1% до 27%. Чаще всего угоняют Chery.

Возраст автомобиля влияет на риск угона сильнее, чем марка: на автомобили старше 4 лет приходится 57% угонов, на автомобили младше 1 года — только 3,3%. Разрыв объясняется в первую очередь уязвимостями, которые накапливаются со временем. К четырем годам эксплуатации в открытом доступе обычно уже есть информация о слабых местах штатной электроники конкретной модели — алгоритмах иммобилайзера, прошивках ЭБУ, схемах перехвата сигнала брелока, — и угонщики успевают отработать методику. Играет роль и то, что новые автомобили реже покупают для разбора на запчасти или быстрой перепродажи по «серым» схемам.

В каких городах и регионах чаще всего угоняют автомобили

На Москву и Санкт-Петербург приходится до 58% всех угонов автомобилей в России. Высокая активность угонщиков также зафиксирована в следующих регионах:

● Краснодарский край

● Дагестан

● Татарстан

● Кемеровская область

● Рязанская область

● Ростовская область

● Воронежская область

Больше половины зарегистрированных случаев — угон корпоративных автопарков, а не личных автомобилей. Это объясняется условиями эксплуатации: служебные машины чаще простаивают на неохраняемых стоянках в нерабочее время, а пропажу конкретного автомобиля в парке компании не всегда замечают сразу, что дает угонщикам запас времени. Однородность автопарка также играет на руку угонщикам — изучив уязвимости одной модели, они могут применить ту же схему сразу к нескольким машинам компании. При этом дополнительную защиту сверх штатной для корпоративного транспорта устанавливают реже, чем для личных автомобилей.

Какими способами угоняют автомобили

Основной способ угона автомобиля — перехват сигнала штатного ключа с помощью ретранслятора, известный как метод «удочка». Устройство передает сигнал ключа владельца на приемник у автомобиля и открывает его без физического контакта с ключом. На части моделей угонщики прописывают дополнительный ключ в электронном блоке управления (ЭБУ) и заводят автомобиль с его помощью.

Вторым по распространенности способом угона стали кибератаки: только за последний год их число выросло на 21%. Основные методы:

● взлом облачных сервисов и API — 37% атак

● атаки через мультимедийные системы (Bluetooth, Wi-Fi, прошивки) — 16% атак

● атаки на сенсоры и системы помощи водителю — 15% атак

Наиболее уязвимы к кибератакам автомобили Porsche и Zeekr. Повышенный риск угона также у автомобилей, ввезенных по «серым» схемам — без обновлений программного обеспечения и с иностранными аккаунтами.

«У Porsche основная точка входа — телематический сервис: независимые исследователи не раз показывали, что через уязвимости в API можно было получать геолокацию автомобиля, отправлять ему команды и выгружать данные владельца. У Zeekr отдельный риск связан с автомобилями, ввезенными по параллельному импорту, а не через официальных дилеров – мастер-аккаунт требует китайского номера и может оставаться под контролем третьего лица. В таком случае российский владелец не полностью контролирует учетную запись и дистанционные функции автомобиля», — комментирует Николай Бойцов, директор дивизиона Auto экосистемы решений для безопасности DELTA.

Когда чаще всего угоняют автомобили

Угон автомобиля чаще всего происходит в двух интервалах: утром с 07:00 до 11:00 — до 34% случаев, и ночью с 00:00 до 06:00 — около 26% случаев. Самый опасный час — с полуночи до 1:00.

Сезонный пик угонов приходится на зиму: в декабре, январе и феврале фиксируется до 58% всех случаев за год.

Как защитить автомобиль от угона. Советы от эксперта

Базовая защита автомобиля от угона строится на трех уровнях:

● спутниковая охрана с круглосуточным мониторингом местоположения

● иммобилайзер, блокирующий запуск двигателя

● механическая защита — например, электрозамок капота

Спрос на спутниковую охрану для автомобилей китайских брендов вырос в 5 раз за первые 6 месяцев 2026 года. Для автомобилей премиум-класса спутниковую сигнализацию рекомендуют устанавливать в первую очередь.

«Угонщики становятся технологичнее и все чаще используют уязвимости в облаке или мультимедиа, поэтому защита должна быть многоуровневой — сочетать спутник, механику, а также закрывать киберугрозы. При срабатывании тревоги группа быстрого реагирования прибывает к автомобилю в течение 10 минут», — прокомментировал Николай Бойцов, директор дивизиона Auto экосистемы решений для безопасности DELTA.

Читайте так же ЧП в центре города: Пожар на Лермонтова