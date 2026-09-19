Ночной скандал на выборах в Якутске

Наблюдатели от партий «Справедливая Россия», «Новые люди» и КПРФ организовали общую акцию «Ночной дозор» — возле УИКов всю ночь дежурят машины с камерами.

Канал Аартык.ру сообщил со ссылкой на участников «Ночного дозора», что в 3 часа ночи был вскрыт сейф-пакет с бюллетенями в УИК N756, расположенной на ул. Можайского в школе N24 г. Якутска.

Аартык.ру по неподтвержденным данным сообщил об аресте председателя этого УИК Макарова Сахаяна Гаврильевича и его заместителя. Сейчас председателя заменяет Ионов Владимир Владимирович, член ТИКа.

Полицию вызвал сотрудник полиции, который охранял УИК. «Полиция забрала все вскрытые сейф-пакеты и они будут аннулированы», — сообщает первоисточник.

К сожалению, информация не сопровождается фото или видео, которые могли бы снять камеры с дежурных машин. Хотя бы снаружи здания, как подъехала полиция и т.д.

Председатель ЦИК Якутии ответил на вопрос SakhaLife, что Сахаян Макаров не арестован, он был на месте событий для выяснения обстоятельств. Якутский ТИК официально прокомментирует ситуацию, — дистанцировался председатель ЦИК Якутии.

Якутская ТИК пока прокомментировала весьма скупо скандал на выборах в Якутске:

— Информация по ситуации на избирательном участке В связи с распространением информации о том, что после завершения голосования 18 сентября на одной из участковых избирательных комиссий города Якутска был зафиксирован случай нарушения правил обеспечения сохранности избирательной документации, сообщаем, что данная информация требует проведения дополнительной проверки. Ситуация находится на контроле вышестоящих избирательных комиссий. 19 сентября в 08:00 участковая избирательная комиссия открылась и работает в штатном режиме.

Якутская городская ТИК

Итак, ночной скандал на выборах в Якутске. Пока вопросов больше, чем ответов. Ждем расследования и официальной информации по существу.

Фото — скрин с видео, как члены этой самой УИК станцевали осуохай вокруг урны. Видео с Пряной Якутии.

Читайте так же Первый день выборов начался с громкого скандала