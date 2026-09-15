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15.09.2026 15:07
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Происшествия
#лихач
#на зеленый свет
#сбили женщину

Лихач снес женщину: Слабонервным не смотреть!

Видео: в Якутске на разрешающий сигнал светофора сбили пожилую женщину

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными даже на зебре

14 сентября в Якутске на разрешающий сигнал светофора сбили пожилую женщину. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

В ведомстве отметили, что зеленый свет для пешехода — это не гарантия безопасности, а лишь разрешение на переход. За рулем могут быть начинающие водители, водители в состоянии опьянения или уставшие после ночного дежурства — их внимание притуплено, реакция замедлена, а иногда нет опыта.

Госавтоинспекция призывает пешеходов даже на зебру с зеленым сигналом ступать внимательно: смотреть по сторонам и убеждаться, что машины действительно остановились.

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Источник: Госавтоинспекция Якутска
Фото: скрин видео

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