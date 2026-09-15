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15.09.2026 14:09
чтение: 1 мин
Природа
#браконьерство
#Красная книга
#осетры

Рекордный иск в истории браконьерства: Астрономическая сумма

Рекордный иск в истории браконьерства: Астрономическая сумма. Суд вынес приговор за незаконную добычу, хранение и продажу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации

Верхнеколымский районный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело в отношении якутянина, обвиняемого по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение и продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Как следует из материалов дела, мужчина осуществил незаконный вылов запрещенного для добычи (вылова) 245 экземпляров водных биологических ресурсов, относящихся к семейству осетровые, виду осетр сибирский.
Затем он перевёз эту рыбу от места незаконного вылова к себе домой, а впоследствии продал её, преследуя цель получить материальную выгоду.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично, не согласившись с суммой причиненного ущерба. Пояснив, что часть реализованной рыбы, являлась стерлядью.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов; по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний с наказанием по приговору мирового судьи окончательное наказание в виде обязательных работ составило 440 часов.
В рамках уголовного дела судом также рассмотрен гражданский иск Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Иск удовлетворен: с подсудимого в пользу Российской Федерации в лице Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взыскан материальный ущерб в размере 117 935 160 руб.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия).

Найдено тело: Охота обернулась уголовным делом

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Источник: Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия)
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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