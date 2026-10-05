Как написать НЕ: слитно или раздельно?
Частица НЕ: слитно или раздельно?
Частица «не» — маленькое слово с большим числом правил. Одно и то же слово в одной фразе пишется слитно, а в другой — раздельно. Поэтому его часто пишут наугад.
Задание. Раскройте скобки и определите, как пишется НЕ.
1) (Не)смотря на дождь, мы пошли гулять.
2) Это далеко (не)простая задача.
3) Он (не)навидит опоздания.
4) На столе лежала (не)прочитанная мною книга.
5) Это была (не)правда, а вымысел.
Ответы и разбор (нажмите, чтобы увидеть)
1) Несмотря на дождь. Здесь «несмотря на» — производный предлог, его можно заменить словом «вопреки». Предлог пишется слитно. Сравните: «шёл, не смотря под ноги» — это деепричастие, и «не» пишется раздельно.
2) Далеко не простая задача. Обычно прилагательное с «не» пишется слитно, если его можно заменить синонимом без «не». Но слова «далеко», «вовсе», «отнюдь» усиливают отрицание, и тогда «не» пишется раздельно.
3) Ненавидит. Слова «навидеть» в русском языке нет. Глаголы, которые без «не» не употребляются, пишутся слитно: ненавидеть, негодовать, недоумевать.
4) Не прочитанная мною книга. У причастия есть зависимое слово «мною», поэтому «не» пишется раздельно. Без него было бы слитно: «непрочитанная книга».
5) Не правда, а вымысел. Если в предложении есть противопоставление с союзом «а», то «не» с существительным пишется раздельно. Сравните: «это неправда» — слитно.
Итог. Чаще всего ошибаются во втором и пятом предложениях: в них правило меняется из-за соседних слов.
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